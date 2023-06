Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, rechazó la existencia de los actos de violencia, destrucción de propiedades o impedir el libre tránsito, respecto a las protestas anunciadas para el mes de julio en la denominada tercera “toma de Lima” contra el gobierno de Dina Boluarte.

El arzobispo, quien participó en la solemnidad de San Pedro y San Pablo realizada en la Basílica Catedral de Arequipa, afirmó que las manifestaciones son bienvenidas siempre y cuando sean pacíficas y puedan ser objeto de abrir el diálogo y caminos en bien de la sociedad.

“Es cierto que no hay buenas autoridades, es cierto que el porcentaje de los que no responden al poder que se les ha delegado es alto, pero también hay buenas autoridades, de buena voluntad que se deben apoyar y están haciendo un buen trabajo. Aquellos que no nos están representando, tenemos que hacer sentir nuestra desazón, pero a través del diálogo y de un modo pacífico”, afirmó Javier del Río Alba de una manera enérgica.

CRÍTICA. Del Río Alba mencionó que no se puede estar cambiando autoridades cada 2 o 3 años por diversas razones, por lo que pidió a la población, elegir mejor a aquellas personas que los representarán.

Producto de la inestabilidad por el rechazo contra el Gobierno, mencionó que las empresas dejan de invertir en el país, no hay crecimiento económico y la pobreza se incrementa cada vez más.

En cuanto a la agresión al congresista Edwin Martínez, indicó que la violencia no conlleva a nada porque se estaría volviendo a la ley de la selva. Monseñor exhortó a las autoridades a también escuchar el clamor de la gente y realizar una buena gestión por el beneficio de todo el país.

