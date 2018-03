ATF irá a contienda electoral sin ninguna alianza

Síguenos en Facebook y YouTube

El presidente de Arequipa Tradición y Fututo (ATF), Víctor Raúl Cadenas señaló que irán a la contienda electoral sin ningún aliado político, al no lograr un consenso con otro movimiento con miras a las próximas eleccioens regionales y distritales.

“No se ha logrado ningún resultado en las reuniones pero lamentablemente no se ha firmado ninguna alianza, entonces no se puede hablar que se ha roto, que se ha caído, en la medida que no haya habido un compromiso formal no tiene caso”, dijo.

Señaló que su movimiento tiene la politíca de puertas abiertas, por loq ue trataron de dialogar con diferentes partidos como Arequipa Renace, Arequipa Transformación, entre otros, pero no se llegó a nada. Enfatizó que las conversaciones no son programáticas siempre se limita aspectos personales e intereses propios.