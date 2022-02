Cerca de tres horas duró la reunión de autoridades que conforman el Comité Regional de Seguridad Ciudana (Coresec) para acordar acciones contra la delincuencia, pero solo se logró el consenso de los asistentes contra la declaratoria de emergencia. De concreto, nada.

La sesión sirvió para que actores como la Fiscalía de Prevención del Delito, Policía Nacional, y demás participantes (12 en total), dieran una exposición respecto a la percepción de criminalidad, la ocurrencia de delitos, acciones de atención y sugerencias, mientras un insistente moderador requería a cada uno centrar su intervención para determinar si estaba o no a favor del pedido para la declaratoria de emergencia.

VOTOS

Visto el acuerdo unánime, la subgerencia de la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez, presidenta del Coresec, fue la conformación de un comando de operacional, que se encargue de elaborar un plan de acción. La pregunta que cayó fue ¿y para qué está entones el Coresec?

La clarinada la dio el defensor del pueblo, Ángel María Manrique, cuando hizo ver que el comando sería una instancia paralela al Coresec y los comités provinciales. “Lo que se tendría que activar es el Coprosec, que es el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana para la provincia de Arequipa, si no sería tener una instancia paralela. Desde la Secretaría Técnica demos propuestas en el marco de la ley”, dijo.

No obstante, la mesa persistió en llevar adelante la conformación del comando, apoyada por Julio Ardiles, presentado como asesor de la gobernadora y que era, precisamente, quien orientaba las intervenciones de Gutiérrez. Sucedieron opiniones a favor y en contra, así como la insistencia de la secretaría técnica para votar por el comando, hasta que la fiscal de Prevención del Delito, María Lozada puso alto a la pretensión.

“Felicito que ustedes quieran ser democráticos, pero la democracia no es ir contra la ley..ya les han explicado que el Comando no puede existir de forma paralela al Coresec, por favor. Pónganle otro nombre, si quieren...ya ustedes son el Coresec y sus funciones son, precisamente, tener estas políticas para ayudar a la seguridad ciudadana. No es prudente que nosotros votemos, así no puede ser”, sentenció.

PUNTOS IMPORTANTES

Al final, a sugerencia del defensor del pueblo, se aprobó convocar en 15 días al Coresec para tener un informe sobre los puntos tratados en la cita y determinar la estrategia a seguir con las diferentes instituciones.

No obstante, en la reunión se vieron algunos aspectos importantes La Fiscal María del Rosario Lozada, explicó que desde enero del 2021 a la fecha se ha procesado 92 casos donde hay extranjeros implicados. De ellos, 32 son contra el patrimonio; tráfico ilícito de drogas 10, tenencia ilegal de armas 2, peligro común 2 y otros delitos, 42.

Cuatro casos tienen prisión preventiva, 7 sentencias condenatorias. Así mismo, se han comenzado investigaciones en los siguientes casos violentos: El primer caso de crimen violento fue en julio de 2021, cuando un peruano recibió 7 disparos en Mariano Melgar, presuntamente por extranjeros. El 12 de setiembre de 2021, tiroteo en El Bunker, con fallecimiento de un venezolano.

1 de noviembre , un venezolano fue asesinado en Juan XXIII de Miraflores

El 2 de diciembre, un venezolano asesinado en un taxi

16 de enero de 2022, se halla un cadáver de hombre en una maleta, se presume extranjero

22 de enero, un asesinato en la calle en Mariano Melgar

24 de enero, balacera en Alto Selva Alegre.