Auxilian a adolescentes que habrían tomado veneno

El personal del Serenazgo de Yura, auxilió en horas de la madrugada a dos adolescentes que fueron encontradas convulsionados en el comité 22 del sector de Ciudad de Dios.

En efecto, los serenos encontrar a K. C. S. (15) y E. B. (13) convulsionando en el suelo, ambas estaban acompañadas de los adolescentes J. C. M. C. (17) Y J. H. Q. (15).

Rápidamente los serenos las trasladaron hacia el Centro de Salud de Zamácola, donde el médico de turno diagnostico envenenamiento con sustancia química desconocida.

Las menores fueron evacuadas al hospital Goyeneche para ser atendidas.