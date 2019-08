Síguenos en Facebook

Quiero agradecer a Dios por fin llegar a pertenecer a esta gran institución, estoy muy contento por el interés que mostraron los directivos y el comando técnico de contar conmigo desde el inicio, entre ellos a Jader (Rizqallah) y Gustavo (Vivanco). Llego a un club que los últimos años ha crecido mucho y ha peleado los primeros lugares de los torneos, tanto a nivel nacional como internacional”.

Lo dijo emocionado el flamante refuerzo del FBC Melgar, Irven Beybe Ávila Acero, de 29 años de edad, nacido en Huánuco, luego de su presentación oficial del club en conferencia de prensa esta tarde en la sede del club de la calle Consuelo.

Ávila, emigró en el 2016 a LDU de Ecuador, luego al club Lobos BUAP y Morelia de la Liga de México.

EXPECTATIVA. “Durante la espera de estar habilitado, he trabajado con el equipo desde hace un mes a doble turno. No vengo para resurgir, sino como una revancha más que me da el fútbol y espero ganarme la confianza de la hinchada y el puesto de titular, que no será fácil”, sostuvo el Cholito. Luego afirmó que piensa en llegar a la selección, pero esto dependerá de lo que pueda hacer desde ahora actuando con el Melgar. “Estar en México me hizo entender que el nivel es otro, esas cosas siempre te hacen crecer”, remarcó.

Dijo que aún no he conversado con el técnico Sergio Osella en qué puesto lo ubicará en el campo, pero igual lo harádonde lo necesite.

Confesó, estar feliz ser del Melgar y que ha practicado en duipla con Cuesta y que ahora es tiempo de hacerlo en los encuentros oficiales. “Estoy apto para debutar este fin de semana ante UTCen Cajamarca, si el técnico así lo disponga”, expresó.

La presentación de Irven Ávila realizó Gustavo Vivanco, gerente deportivo del club dominó, quien dijo que esperaba mucho del delantero.

PRÁCTICA. Esta mañana de ayer plantel rojinegro practicó en el estadio del barrio IVCentenario en medio de mucho entusiasmo y responsabilidad, tras conocerse la noticia que la FIFA había habilitado a Ávila. Trabajaron en lo físico y técnico.