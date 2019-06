Bloquean calle San Juan de Dios hasta noviembre

Síguenos en Facebook

Además de ocasionar caos vehicular en distintas vías del centro histórico de la ciudad, el cierre de seis cuadras de la calle San Juan de Dios hasta noviembre, no contempló la cobertura de un seguro a terceros que puedan accidentarse durante la ejecución de la obra.

Según el subgerente de Obras Públicas de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Edward Pinto, no se trata de un requisito para este tipo de proyectos, y que no se contrató porque no se tiene presupuesto para ello.

“Los obreros si tienen seguro (...) pero en caso del accidente de un transeúnte, se debería evaluar cuál fue la responsabilidad de la comuna para que ocurra esa situación. De eso se ocuparía la parte legal”, señaló el funcionario.

Para algunos comerciantes de la zona, habrá más posibilidades de darse un accidente durante la excavación para colocar nuevas redes y tuberías.

CAOS. Durante el primer día, las cuadrillas de obreros retiraron los adoquines de la vía. Las calles aledañas a la zona de trabajo quedaron repletas y se desaconsejó transitar por el cercado. Aunque Edward Pinto aseguró que se trabajó en la difusión de los cambios, se reportó que por la calle Moral, frente a la Contraloría, los vehículos se trasladaban en sentido contrario a lo dispuesto.

También se notó descoordinación con algunos inspectores de tránsito y su ausencia en sectores. La MPA no confirmó el triple turno de operación.