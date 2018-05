Bomberos que valen un Perú celebran 30 años de servicio

Síguenos en Facebook y YouTube

Alex Mendoza Vizcardo (44), pese a que el 23 de junio del 2014 sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte del cuerpo por la deflagración de un camión con gas en la Variante Uchumayo en Arequipa, hoy sigue siendo bombero.

“Yo soy el comandante que ese día dirigía la máquina de bomberos para controlar esa emergencia. La gravedad de las lesiones hizo que dejará de trabajar y tuviera un periodo de recuperación de casi dos años para reinsertarme nuevamente, fue toda una aventura, pero pese a todo me he reincorporado activamente el servicio y estoy saliendo a emergencia, comando unidades que van apagar incendios y he estado en otras fugas de gas”, dijo.

Para Alex, lo que pasó en la Variante Uchumayo quedará siempre presente, pues hubo 21 personas con heridas menores. Otras cuatro murieron, entre ellas dos periodistas. Él se salvó junto a otros dos compañeros que también tuvieron quemaduras, pero se recuperaron y están en servicio activo.

MEMORIAS

“Pese a que estuve al borde de la muerte sigo siendo bombero, porque siento que hay algo más, lo principal en esta vida es el ser humano y no me gusta ver sufrir a la gente, tengo que hacer algo para poder paliar ese dolor”, dijo Alex, voluntario desde los 7 años y que, como dice, lo será hasta cuando muera.

Han pasado cuatro años del accidente y hasta ahora, ninguno de los bomberos recibió alguna indemnización por las aseguradora de la empresa propietaria del producto y de la que transportaba el gas. El Estado sigue un juicio penal contra la empresa transportadora del gas Benneton, recién se cerró la etapa de investigación, pero el proceso seguirá uno o dos años más. En tanto no termine, no habrá forma de recibir nada.

“Siento frustración porque me hago cargo de mis gastos (cremas y guantes) nadie me da dinero para eso”, dijo.

Benneton los apoyó en etapa de accidente e internados, pero lo que le molesta es que las aseguradoras no apoyan, esperan a que termine el proceso judicial para pagar a la víctimas, muchos pueden morir esperando eso.

PROMOCIÓN

Alex Mendoza es integrante de la segunda promoción de la Escuela de Bomberos de Arequipa “Guillermo Brain”, 1988, y ayer junto a sus compañeros celebraron 30 años de haber egresado.

Su fiesta fue con una misa y un ágape en la sede de la Comandancia Departamental del Cuerpo de Bomberos en la avenida Arrayanes 203- Selva Alegre, exlocal del Centro Musical Arequipa.

Durante la ceremonia se recordó los momentos gloriosos que vivieron 42 integrantes del grupo, de los cuales 12 se integraron a la compañía N°19 y 30 pasaron a ser la primera promoción y fundadores de la compañía de bomberos Guillermo Crosby Tizón N° 78 (Monterrey- José Luis Bustamante y Rivero). Ayer colocaron la placa de promoción.

En la ceremonia participó Ángel Rodríguez, presidente del Consejo Nacional de Disciplina, quien en ese entonces era director de la Escuela de Bomberos.

Richard Duran, presidente de la comisión de la promoción 1988 Brigadier “Guillermo Brain”, indicó que de los 42 bomberos graduados permanecen 14 activos, los demás pasaron a un sistema de reserva, pero en cualquier momento se los puede convocar para conformar las filas.

RECUERDOS

Duran quien es también bombero en actividad, indicó que algo que nunca podrá olvidar fue lo que le sucedió cuando fue a atender la emergencia por la a caída del avión Faucett en 1994. “Fue triste ver víctimas quemadas, eso me impactó. “En un comienzo no se ubicaba el lugar, decían en Camaná, Majes, pero otro avión que llegó al aeropuerto observó que el accidente fue en el Cono Norte y así pudimos llegar, pero tuvimos que esperar hasta la madrugada para proceder la rescate”, narró.

En 1989 atendió la inundación en La Marina cuando el puente Bajo Grau, que estaba en plena construcción, embalsó el agua y salió hacia la urbanización Barrio Obrero.

“Cuando uno es bombero comparte el sentimiento de hermandad mucho más profundo. Yo tengo 30 años como bombero y espero que mis hijos sigan mi camino, pero para ser bombero hay que tener vocación y deseo de servir”, dijo.

Para Richard Duran no debería pagarse un sueldo al bombero porque se perdería la mística de servicio.

A diferencia de él, Guillermo Chávez, quien llegó desde Estados Unidos a participar en la ceremonia con sus compañeros, señaló, que la labor de un bombero si debería tener un sueldo y también debería darse la profesionalización, asimismo es bueno que tenga un seguro de vida y salud.

La primera escuela de bomberos fue Luis Kaemera Weiss.

En Arequipa hay 300 bomberos y en reserva 80 a 100 hombres de rojo.

12 compañías de bomberos hay en el departamento Arequipa

42 integran la promoció Brigadier Guillermo Brain

300 bomberos hay en el departamento de Arequipa