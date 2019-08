Bronce para Perú en parapowerlifting

Síguenos en Facebook

Siguen sumando medallas. Los Juegos Parapanamericanos continúan dando alegrías al país, pues nuestros representantes dejan en alto el nombre de Perú. Ayer, Juana Vásquez consiguió la medalla de bronce en la modalidad de parapowerlifting -50kg, tras una buena performance. La paradeportista nacional tuvo su mejor ascenso de 40 kilos, con lo que superó a sus rivales de Honduras y Venezuela. Como premio a su compromiso y dedicación al deporte, la paratleta se convirtió en la primera mujer en lograr una presea de bronce en Lima 2019. La brasileña María Luzineide Santos encabeza el podio con la medalla de oro, mientras que la mexicana Mayra Hernández Godínez se ubicó en el segundo lugar y se hizo poseedora de la presea de plata. Ya en medio de la ceremonia Vásquez fue reconocida por los asistentes a la competencia, quienes no dejaron de aplaudir a la paratleta durante la ceremonia de entrega de medallas. Tras recibir su medalla, Juana Vásquez se mostró muy emocionada y no pudo evitar derramas unas lágrimas de alegría. Además, la paratleta dedicó el triunfo al Perú. En tanto, Diego Quispe no pudo en parapowerlifting en la categoría de 54 kg. El peruano tuvo complicaciones en dos intentos, pues logró levantar 117 kg, pero fue anulado por fallas técnicas. Por lo que su mejor registro fue de 110 kg, lo cual no le alcanzó para meterse entre los tres primeros puestos. El brasileño Bruno Pinheiro Carra se quedó con la medalla de oro, seguido por el cubano César Rubio Guerra, quien se ubicó en el segundo lugar. El podio lo completa el colombiano Juan Ortíz Cárdenas con la medalla de bronce. Diego Quispe agradeció el apoyo de las personas que asistieron al Polideportivo de la Videna.