Cáceres ataca nuevamente al presidente Vizcarra

Síguenos en Facebook

"La palabra de la gente del sur vale. Un político que no tenga palabra ya no se le cree, por eso un político tiene que decir algo con mucha cautela, porque si un político dice algo y no lo cumple ya la gente no le va a creer. Por decirles el presidente Vizcarra vino acá a Arequipa (24 de julio) y nos prometió que en siete días iba a venir al valle de Tambo, pero no ha venido", afirmó ayer el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, arremetiendo nuevamente contra el mandatario Martín Vizcarra.

Pese a que algunos políticos pidieron públicamente a la autoridad que reflexione y deje los enfrentamientos con el Presidente de la República porque Arequipa perderá, no cesa en criticarlo públicamente. ayer lo hizo ante los pobladores del Frente de Desarrollo Integral de la parte alta de Paucarpata y Aledaños (Fredipap) y Aupa. El último 14 de agosto también lo criticó por no haber asistido a la apertura del zanjón de la Variante de Uchumayo.

AMENAZAS. Respecto al proyecto Tía María, señaló que seguirá actuando legalmente para lograr la anulación de la licencia de construcción y buscara una audiencia en el Consejo Nacional de Minería para sustentar su posición.

Al ser consultado si teme ser denunciado por Southern Perú, dijo que no le preocupa porque actúa en base a la legalidad. " Yo no tengo miedo, yo actúo en base al Estado de Derecho, yo he sido alcalde provincial dos veces y tengo experiencia, mientras actuemos con legalidad no hay nada que temer, aquí no estamos actuando de mala fe, estamos actuando de buena fe, quienes actuaron de mala fe son Southern y el Gobierno Nacional, al dar una licencia de construcción a sabiendas que no tenían todos los requisitos", recalcó Cáceres.