Cáceres contradice a fiscal y dice que sí acude a reuniones

RESPUESTA. "Que cumpla su función, hay muchas mujeres en la Fiscalía que no son bien tratadas, y no se actúa de manera eficaz", dijo Cáceres e intentó escudarse en que no sabía que su presencia en esas reuniones era obligatoria. El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, tildó de mentiroso al presidente de la Junta de Fiscales, Franklin Tomy López, quien el 28 de noviembre lo cuestionó por su inasistencia en la aprobación del plan de acción al 2021 de la Instancia Regional de Lucha Contra la Violencia a la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar., respondió el gobernador a las declaraciones que hizo Tomy López.. "Que cumpla su función, hay muchas mujeres en la Fiscalía que no son bien tratadas, y no se actúa de manera eficaz", dijo Cáceres e intentó escudarse en que no sabía que su presencia en esas reuniones era obligatoria. No obstante, la obligatoriedad de su asistencia es inherente a su cargo, un hecho que no es posible que ninguna persona en su entorno no conociera.

Cáceres aseguró que hará una nueva convocatoria y anunció la creación de un gran Centro de Emergencia para la Mujer (CEM) a nivel regional que ubicará en Cerro Colorado.

Fiorella Mattos, de la organización Umanos, refirió que en mayo se instaló la Instancia Regional y el 28 de noviembre era la segunda reunión de titulares. Deberían reunirse una vez al mes, según la Ley N°30364 , pero recordó que la agenda de la autoridad regional parece estar siempre muy recargada. Ministerio Público indicó que el fiscal decano no responderá a las versiones del gobernador. Prensa delindicó que el fiscal decano no responderá a las versiones del gobernador.