Cáceres Llica pide a Walter Aduviri sumarse a la mancomunidad del sur

Síguenos en Facebook

En el GORE Ejecutivo Macrorregional desarrollado el viernes en Cusco, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, pidió a su par de Puno, Walter Aduviri, dejarse de hipocresías y sumarse a la mancomunidad del sur.

“Felicito a los gobernadores de Ica y Apurimac que se han integrado, tengo fe que Ayacucho se integre, lo que me preocupa es que Puno no quiere ser parte. Por favor, no seamos hipócritas, la gente del sur es clara: ¿Se va a adherir al sur o no? Puno tiene que ser parte del sur”, indicó Cáceres Llica.

PUNO

Durante la reunión, el gobernador manifestó que los problemas que atraviesa Arequipa son similares a otras regiones de esta parte del país, por lo que pidió que se aborden en una agenda nacional, entre ellas la problemática del agua con la región de Puno.

“Esta reunión representa un hito, porque el sur tiene que cohesionarse con más fuerza. Somos el gran sur que debe unificarnos a todos, no dividirnos. El agua no nos puede dividir, nos debe unir, nadie es dueño del agua, el agua es del país, de todos”, afirmó.

Bajo este punto, propuso la construcción de represas entre las que considera a Paltiture, esta última para dotar de agua al Valle de Tambo y a la provincia de Islay.

“Propongo la construcción de represas, tenemos pendiente Paltiture, Vila Vila, etc., su ejecución es urgente, aquí no debe haber egoísmos de algunos. Si construimos represas hay agricultura y si hay agricultura generaremos empleo, incluso más que la minería”, enfatizó.

Además , exigió que se cambie la normativa en materia de regalías y canon minero con la finalidad y que se vea que las empresas paguen sus tributos al Estado.

450 mil peruanos habrían perdido su empleo por la migración venezolana.

Venezolanos. El gobernador pidió que se adopten medidas para restringir el ingreso de venezolanos al país por la frontera.