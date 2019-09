Caída de sistema en EsSalud perjudica a miles de asegurados para sacar citas

Síguenos en Facebook

Adultos mayores, mujeres embarazadas e incluso recién operados o con cualquier otra condición, sufren por las citas postergadas y un deficiente sistema de atención en EsSalud. Esta realidad se evidenció ayer cuando los asegurados se perjudicaron por la caída del sistema en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud Arequipa. Según información del nosocomio, el problema fue a nivel nacional.

Según los pacientes, el inconveniente inició a las 8 horas, las colas de 40 asegurados se formaban solicitando atención. Desconcertados los pacientes no sabían a quién recurrir, es el caso de Lenny Lazo, quien desde hace 5 días asiste al hospital para tramitar un oficio de hospitalización. “Me tienen recorriendo todos los niveles del hospital, es lamentable que tenga que dejar de ir a trabajar por este deficiente servicio, no tienen humanidad”, lamentó.

Lazo comentó que un trabajador le impidió poner su queja en el libro de reclamaciones.

Dos personas más atrás estaba Úrsula Sánchez, de 60 años, quien semanas atrás había sido dada de alta luego de una operación a la columna. Débil, aún se apoyaba sobre un bastón mientras hacía la cola. “Vine por mis chequeos, pero no me atienden, tengo dolores muy fuertes y temo que se complique mi enfermedad”, dijo.

Roberto Santos, asegurado derivado de la ciudad de Tacna, pasa por una situación similar. Le pusieron un marcapaso hace 2 meses, sin embargo, su situación se complicó y debería estar hospitalizado. “Tengo la transferencia y toda la documentación, pero me dicen que como no hay sistema no se puede, yo debería estar en una camilla y no aquí”, manifestó.

En el caso de Elmira Huamaní, su esposo lleva requiriendo una cita hace 3 meses y no le dan el visto bueno. “Siempre falta algún documento, un sello, algo. Ahora que tengo todo me dicen que no se puede por el sistema, es desesperante”, contó la mujer de 76 años.

Desde el hospital refirieron que, al ver el inconveniente con el sistema, el trabajo se hizo de forma manual.

Atención. Se desconoce cuándo se solucionarán los problemas en el sistema en los hospitales de EsSalud.