Síguenos en Facebook

Con la presencia de las principales figuras del deporte peruano que nos representarán en los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019, entre ellos la arequipeña Zulema Arenas, mañana a las 10:00 horas, en el patio principal del Palacio Municipal de Arequipa (Plaza de Armas), se realiza la conferencia de prensa convocada por el Comité Organizador de dicho certamen. Michel Dancurt, coordinador de la cita con la prensa arequipeña dijo que se informará sobre el Programa de Voluntariado de Lima 2019 y se presentará a la mascota “Milco” de los Juegos.Niños y jóvenes de Chile, Ecuador, Bolivia, Argentina y Perú son protagonistas desde mañana hasta este domingo 10 del Campeonato de Fútbol de Menores Copa Integreación 2019, que organiza Dante Lionardi Méndez en coordinación con la Municipalidad Provincial de Camaná y el auspicio de empresas de la Villa Hermosa y de Arequipa, en el estadio Municipal “9 de Noviembre”.

PARTIDOS. De acuerdo al cronograma la competencia se desarrolla desde las 9:00 horas. Por la tarde se realizará el pasacalle y desfile de los equipos participantes y por la noche los visitantes participarán de la cena de confraternidad.

En la primera fecha, en sub-6 juegan: A. Madrid AQP-EF Omar Ramírez, Cantolao Jr. AQP-Do Brasil, E.M. Camaná-Bater Munich.. En sub-7: Apocalipsis AQP-Colegio de Jesús, Virgen de Chapi AQP-Cachete Zúñiga AQP, Alberto Vidal Cusco-Internacional, Do Brasil-Cantolao AQP. Sub-8: Cantolao AQP-AFManrique Huancayo, Academia Puno-Acad. Camanejitos, Bayer Munich-Do Brasil, Internacional-Esc- Guillremo Dávila, Merenguitos-EF Omar Ramórez, A. Madrid-Colegio de Jesús. Sub 9: Yungay Iquique-A. Vidal Cusco, C. San Juan-Apocalisis, Academia Puno-Real Boys Paucarpata.