La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa advirtió que la ruta de desvío por la Vía Cerro Verde no tiene la capacidad ni las condiciones técnicas para soportar el alto flujo vehicular, luego del cierre del Puente Uchumayo, principal acceso a la ciudad.

El gremio empresarial alertó que la vía se ha convertido en la única ruta disponible para el ingreso y salida de Arequipa, lo que generó la congestión vehicular, retrasos prolongados y un mayor desgaste de la infraestructura existente.

Ante esta situación, la Cámara de Comercio solicitó al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) evaluar y autorizar con carácter urgente la habilitación del puente Arequipa-La Joya como vía alternativa para descongestionar el tránsito, mejorar la conectividad y reducir los impactos del cierre del puente.

Sin embargo, la construcción del puente aún se encuentra paralizada, luego que se encargó la culminación de la obra a otra empresa, tras la resolución de contrato con el Consorcio La Joya II. Según el gerente regional del GRA, Berly Gonzales, el puente estará listo en 30 días.

El gremio también advirtió que la interrupción de esta vía estratégica afecta los tiempos de traslado e interrumpe las cadenas de suministro, lo que genera dificultades para el acceso a distintas localidades de la región.

En ese contexto, exhortó a la concesionaria Covisur y a las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú a priorizar de manera inmediata las acciones de mantenimiento, evaluación técnica, supervisión y rehabilitación de las vías concesionadas, con el fin de restablecer el tránsito en el menor tiempo posible.

CONVOCAN A REUNIÓN DE EMERGENCIA

Por su parte, el Gobierno Regional de Arequipa informó que este martes a las 17:30 horas se realizará una reunión de coordinación con diversas instituciones para articular medidas que permitan mejorar el tránsito en la salida e ingreso a la ciudad.

A la cita fueron convocados representantes de Provías Nacional, Provías Descentralizado, Ositrán, COVISUR, la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, la Policía Nacional del Perú, así como los alcaldes de los distritos de Uchumayo, Sachaca y Tiabaya.

El objetivo es definir acciones inmediatas frente a la crisis vial generada por el cierre del puente Uchumayo, que ha provocado severos problemas de tránsito en uno de los principales accesos a la ciudad.

