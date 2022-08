Erika Ramos, candidata a la alcaldía del distrito de Miraflores por el movimiento regional Arequipa Avancemos, denunció guerra sucia en su contra tras la circulación de volantes anónimos donde la denigran como mujer.

Mortificada por lo ocurido, la aspirante al sillón municipal se quebró y derramó algunas lágrimas de impotencia cuando afirmó que sus cuatro hijos son quienes más sufren con los ataques que se realizan en las calles del distrito y mediante las redes sociales.

daño. “Estoy siendo afectada psicológicamente y siendo dañada. Me parece duro el tipo de agresión que emplearon contra mi persona. Soy política desde hace 10 años y no debería afectarme, pero es mi familia que sufre con todo esto. Están dañando mi honra y honor”, apuntó.

En los panfletos que presentó ayer la candidata se puede leer: “Erika Ramos, dedícate a hacer lo que mejor haces, la cama y la cocina. Miraflores no quiere una alcaldesa, quiere un alcalde bien varón”.

No obstante, Ramos informó que fue a la comisaría a efectuar la denuncia y esta no procedió porque no tiene la identidad de los responsables, ya que no se logró intervenir a quienes estaban repartiendo el material.

“No a la guerra sucia en estas elecciones y si al debate de propuestas porque los vecinos de Miraflores necesitan estar informados quiénes son los candidatos. Estos ataques solo me hacen fuerte y seguiré firme en la campaña”, dijo Ramos.

apoyo. La regidora de la comuna provincial de Arequipa, Ingrid Carpio, se solidarizó con Erika Ramos, la violencia psicológica de género a la candidata. “Cualquier mujer puede desarrollar una función pública, todos tenemos las mismas oportunidades. Rechazo las palabras ofensivas a la candidata”, apuntó.

El postulante al Gobierno Regional, Héctor Herrera, afirmó que el pacto ético electoral es un saludo a la bandera.