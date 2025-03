POR: SARKO MEDINA

En tiempos globalizados, los géneros literarios se masifican y la oferta se amplía, teniendo eso en cuenta el editor y escritor, Carlos Echevarría, aborda estas preguntas sobre el sector.

¿Cómo influyó tu formación económica en los mundos que creaste en “El planeta olvidado”? Mi formación económica influyó mucho en los mundos que creé en “El Planeta Olvidado”, sobre todo al inventar las estructuras de estas organizaciones espaciales como la Federación de Planetas, el Imperio Toriano y la Federación Terrícola. Hay un sistema de impuestos al comercio, en el caso de las federaciones, y un sistema colonial, en el caso del Imperio, con lo que estas organizaciones generan recursos para sostener la guerra. Una guerra que empezó porque los recursos de las colonias no eran suficientes para sostener el nivel de vida en la capital, por lo que tuvieron que expandirse y conquistaron planetas federados. La guerra ha durado 40 años porque estas organizaciones deben generar recursos para rearmarse y tener una flota suficientemente grande como para poder atacar la capital enemiga, lo que es muy difícil dado su sistema de defensa.

¿Cuáles han sido tus mayores desafíos como director de una editorial independiente? El mayor desafío como editor de una editorial independiente siempre será conseguir que se vendan los libros de autores nuevos, porque estos no tienen la misma demanda que libros clásicos o importados. Es una labor muy difícil en un país donde hay mucha oferta de libro para la demanda. Lamentablemente, hay más libros de los que la gente quiere leer. Esto no suele suceder en casi ningún mercado porque si algo no se consume, el productor disminuye la oferta, de lo contrario pierde dinero; sin embargo, la oferta del sector del libro está impulsada por los autores que pagan por publicar. Esto me parece normal en los artistas, no solo escritores. Muchos invierten tiempo y dinero para cumplir sus sueños, sin embargo, esta inversión no siempre es racional y salen al mercado productos que finalmente no se venden.

¿Por qué crees que ha aumentado el interés en la literatura de género fantástico? El interés por la literatura fantástica se debe a la globalización y a la mayor estabilidad económica con respecto a hace cuarenta años. Las nuevas generaciones se ven influenciadas por libros, cómics, series, películas y videojuegos cargados de fantasía y ciencia ficción que provienen del extranjero; por supuesto, si hay más consumo de estos géneros, se creará mayor contenido similar. Por otro lado, para que haya una historia, debe haber un problema qué resolver, este será el eje de la historia. Si hay mayor estabilidad económica y social, los autores se inspiran menos en los problemas de su realidad y más por problemas que no existen, como en la ciencia ficción o la fantasía. En los noventas y principios del 2000 salieron muchos libros del terrorismo, porque los autores crecieron en este contexto, ahora eso ha disminuido y los autores se inspiran en otros temas. Esto no es una crítica, me parece normal.

¿Viene la cuarta entrega de “El planeta olvidado”? En julio de este año será publicada la última entrega de mi saga: El Planeta Olvidado IV. Este será el final del corpus central de la saga que empecé hace veinte años y desde el principio la concebí como una tetralogía.

¿Cómo ha cambiado tu estilo narrativo desde que empezaste la saga en 2012? Creo que mi estilo narrativo ha cambiado muchísimo desde que empecé a escribir. Sobre todo porque el libro que publiqué en 2012 lo escribí entre 2003 y 2007. Creo que me faltaba aprender mucho y por eso sigo editando los libros pasados. Aún me falta mucho por mejorar, pero quiero que los cuatro libros tengan un nivel narrativo parecido.

PERFIL

Carlos Adrian Echevarría Benito. Es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado las novelas El planeta olvidado I. La Liberación (2012), La galaxia escarlata (2015) y El planeta olvidado II.