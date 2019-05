Celina del Carpio ningunea a comisión que investiga concurso de danzas regionales

Síguenos en Facebook

La gerenta de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de Arequipa, Celina del Carpio restó importancia a la comisión del Consejo Regional que investigará los gastos hechos durante el primer concurso de danzas regionales.

Manifestó que ya presentó un informe pero dirigido al gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, quien para su consideración debe ser el único que debe cuestionar este trabajo.

“La comisión investigadora aún no me ha solicitado información sobre el primer concurso, entiendo porque recién se conformó la semana pasada, si ellos me hacen la invitación me presentare”, afirmó del Carpio.

A pesar de ello no quiso explicar el informe presentado al gobierno regional y de donde salio el dinero para los premios.Este hecho viene siendo cuestionado por la comisión investigadora.

“Todo esta detallado en el informe y se hará conocer cuando el gobernador me lo solicite”, agrego.

REPLICA. Mientras tanto el consejero José Luis Hanccó, criticó el accionar de Celina del Caprio de no querer brindar información sobre el desarrollo del primer concurso de danzas regionales por lo que no dudo en decir que pediría su interpelación.