El candidato a la presidencia de la república por el partido Alianza para el Progreso, Cesar Acuña, ayer (viernes 8 de enero) fue sorprendido en Arequipa por la noticia que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 lo había excluido de los comicios electorales.

De inmediato escribió a través de sus redes sociales: “La decisión del JEE de Lima Centro que ha determinado mi exclusión es totalmente arbitraria e injusta. Estoy seguro de que la máxima instancia de la justicia electoral va reivindicar mi candidatura”.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS

Su visita a la Ciudad Blanca tuvo como objetivo la presentación de los candidatos al Congreso por la región, sin embargo al culminar esta ceremonia los periodistas le plantearon la interrogante respecto a las acciones que adoptará.

“Lo que ahora vamos haces es hacerle recordar al Jurado Especial que se ha extralimitado y lo que voy hacer es presentar ese documento en donde diga que yo he cumplido con la ley hasta el 22 y que la propiedad del 24 esta ahí disponible y en una adenda se registre la propiedad. Tenemos dos días para apelar y demostrar que el jurado especial se equivocó”, puntualizó.

REUNIÓN DE CONFRATERNIDAD

Previamente en horas de la mañana sostuvo una reunión con los alcaldes de su partido José Supo de Paucarpata y de Hunter, Walter Aguilar; así como varios personajes cercanos y los candidatos al Congreso.

A su salida el burgomaestre de Hunter aclaró que fue un encuentro de confraternidad para fortalecer los lazos partidarios, negando rotundamente que fuera una reunión referida a la campaña política con miras a las elecciones del 23 de abril.

“Acá no estamos hablando de proselitismo, que quede claro. Hoy (Ayer) ha sido una reunión partidaria, no hablamos de proselitismos. No se hablado ni siquiera de estrategias políticas que se van a poner de manifiesto en estos casi 92 días que quedan para las elecciones de abril”, remarcó.

Recordó lo sucedido con su colega de Paucarpata donde varios camiones compactadores fueron pintados con los colores de su partido, vale decir azul y blanco. “Son errores que probablemente le puede costar muy caro a él como persona y como político quizás”, acotó.

Aunque no quiso opinar sobre los problemas que viene enfrentando el burgomaestre Supo respecto a las quejas de los vecinos por los daños que hubo hace unos días en el sector de Pozo Negro por las lluvias y el proceso de revocatoria que ya se inició el año pasado, solo atinó a indicar que podría ser por un desgaste rápido con relación a la manera que lleva su gestión en el distrito.