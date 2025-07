Mientras el presidente de la Confederación de la Pequeña Minería (Confemin), Máximo Becquer anunciaba que radicalizarán las protestas para conseguir la ampliación del REINFO, el Gobierno evitó dar disposiciones concretas para acabar con los bloqueos de carreteras, desoyendo los pedidos de sectores productivos que ven afectadas sus actividades por el cierre del paso en siete vías nacionales.

Pero la falta de atención del problema que afecta de manera seria a regiones como Arequipa, no es sólo un problema del Ejecutivo nacional, sino también de la autoridad regional. El gobernador Rohel Sánchez hasta ayer no había emitido ningún pronunciamiento llamando al orden y la recuperación de las carreteras, pese a que sufrió el cierre de la vía cuando retornaba de una actividad en Caravelí.

Tampoco ha atendido los pedidos de sectores como la Cámara de Comercio, los gremios de camioneros y taxistas, organizaciones de turismo, griferos y comerciantes de mercados, que ven cómo el impedimento del paso de vehículos de carga y pasajeros merma su actividad económica.

ADVERTENCIA

Máximo Becker ha lanzado una seria advertencia ante los medios nacionales al anunciar que correrá sangre. “Vamos a radicalizar la medida. Confemin convoca a una movilización nacional; no solo a los mineros del país, a los ronderos, a las comunidades, a todos los peruanos. Todos tienen que venir (a Lima) a apoyar esta lucha. Es ahora o nunca. No podemos permitir que el Estado nos arrincone. Yo me hago responsable de mis palabras, no vamos a retroceder”, indicó para precisar que la sangre será de manifestantes, pero también de policías.

Aun así, en la conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el premier Eduardo Arana, exhortó a los mineros informales a que depongan sus medidas alegando que el derecho a la protesta no puede afectar a otras personas. Enfatizó que el gobierno “o va a retroceder” en la formalización minera como se estableció días atrás.

“Durante mucho tiempo se nos ha permitido o se les ha permitido en el país actuar de manera irregular y algunos informales. Ya es hora de que el país ponga una línea de emisión entre lo que es lo irregular, lo informal, y acostumbrarnos a hacer lo que es lo correcto”, expresó, pero no dijo nada sobre liberar las vías tomadas.

En tanto que la presidenta Dina Boluarte hizo un llamado a terminar el paro. “Ahora están en las calles los mineros ilegales, sólo ellos. A ellos, hermanos peruanos, hermanas peruanas, que se mantienen en ese extracto de la ilegalidad minera, a ustedes los llamo a que trabajemos unidos, pero para formalizar a la minería ilegal”, expresó.

Fue el ministro del Interior, Carlos Malaver quien dijo que no se permitirá el bloqueo de carreteras. “Este gobierno garantiza el derecho a la protesta, pero que esta se lleve dentro del marco de la Constitución y la ley. Si bien se prioriza el diálogo, de cometerse actos al margen de la ley se procederá de acuerdo a la normatividad vigente”, señaló.

CIERRES

De acuerdo a información del la SUTRAN, hasta ayer se reportaron seis carreteras tomadas por los mineros, pero podrían extenderse a toras zonas, por lo que, diferentes sectores económicos han lanzado serios llamados de atención al Gobierno para poner fin a una protesta ilegal que ya lleva 10 días.

Dos de los puntos críticos en las vías nacionales están en Chala (Caravelí) y Camaná, que sumados al alto en Nasca (Ica) hacen intransitable la Panamericana Sur con afectación también hacia Cusco y Tacna, toda vez que perjudican el transporte de pasajeros y carga hacía con el consiguiente desabastecimiento de alimentos y otros productos.

Ha sido el presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, Carlos Fernández, quien ha pedido la intervención del Gobierno regional y el Gobierno nacional para atender este problema, enfatizando que el desabastecimiento de combustibles como el GNV, GLP y diesel ya es preocupante.

En tanto que la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) expresó su enérgico rechazo al bloqueo de carreteras que constituye “un acto contrario a la Constitución y a las leyes. Esta práctica vulnera derechos fundamentales al imposibilitar la libre circulación de personas y de bienes esenciales como alimentos y medicinas -poniendo en grave riesgo a quienes requieren atención médica-, además de otros productos de primera necesidad afectando directamente a millones de ciudadanos”, tal como se lee en un comunicado del gremio.

En este exhortan a las autoridades a restituir el orden y garantizar el libre tránsito.