Al menos tres personas resultaron heridas en un violento accidente de tránsito ocurrido en la zona de la asociación UPIS Mercado Mayorista, en el distrito de Cerro Colorado. El choque involucró a una unidad de transporte público informal, conocida como “loncherita”, y un automóvil particular de color rojo.

La unidad de transporte público, de placa VBU-055, impactó contra el vehículo menor y terminó volcada cerca de la vereda, con el parabrisas destrozado. Debido a la magnitud del accidente, los pasajeros de la loncherita tuvieron que salir por las ventanas y fueron trasladados de emergencia a un hospital, al presentar lesiones de consideración.

Según el registro vehicular, la loncherita es del año 2024, pertenece a la empresa Import Export Pañ Pacific Motor SRL y presta servicio de colectivo hacia el Cono Norte de Arequipa. El hecho se produjo en la margen derecha del distrito, jurisdicción de la comisaría de Ciudad Municipal.

El conductor del auto particular, identificado como Willy, de 33 años, no presentó lesiones de gravedad. Su madre, indicó que existen cámaras de seguridad y testigos que confirmarían que la loncherita no frenó y habría invadido el carril contrario para evitar un rompemuelle. Señaló además que su hijo salía de su vivienda con destino a su centro de trabajo al momento del accidente.

Los conductores que prestan el servicio de transporte público se unieron y tuvieron que remover el vehículo para luego trasladarlo con la grúa. El caso quedó en manos de la comisaría de Ciudad Municipal, mientras se recaban los testimonios y registros fílmicos que permitan esclarecer las causas del accidente.