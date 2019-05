Clausuran ocho locales nocturnos en Camaná

Síguenos en Facebook

Personal de la comuna provincial de Camaná de las Gerencia de Desarrollo Económico y Gerencia de Administración Tributaria, Seguridad Ciudadana, Sub Gerencia de Fiscalización, Ejecución Coactiva, Sub Gerencia de MYPES en coordinación con la Policía Nacional del Perú realizaron un operativo y clausuraron ocho locales nocturnos por no respetar el horario de atención de acuerdo a su licencia de funcionamiento.

La intervención se hizo en base a la ordenanza municipal N° 022-2014 que reglamenta las sanciones para los establecimiento comerciales. La delegación visitó 10 locales que están ubicados en diferentes zonas de la provincia.

Los funcionarios indicaron que los operativos serán constantes para verificar que los dueños de los establecimientos cumplan con los permisos de funcionamiento y demás reglamentos.