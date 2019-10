Clausuran torneo de menores en Sachaca

Síguenos en Facebook

Con gran éxito se clausuro el I Torneo de menores de Fútbol Sachaca 2019, organizado por la Municipalidad de Sachaca, en coordinación con la comisión de menores que preside, Manuel Delgado Cerpa, en dicho certamen participaron 46 clubes.

La final y la premiación se realizó ayer en el estadio Municipal, donde se hicieron presentes las autoridades del distrito y las bullosas barras de cada club pusieron la nota de alegría en la fiesta del fútbol.

El alcalde del lugar, Emilio Díaz Pinto resalto la importancia de los torneos de menores, la municipalidad apoyará y el estadio estará a disposición de la Liga de Menores gratuitamente para ello hare un seguimiento constante anuncio.

El presidente de la comisión de menores, Manuel Delgado dio a conocer el balance deportivo de todas las categorías y premio a los mejores jugadores de cada club.

Luego la primera autoridad edil, Díaz Pinto hizo entrega de trofeos, medallas, e implementos deportivos a los campeones y sub campeones de cada categoría, participaron 10 divisionales.

Campeonaron: sub – 5, Roca Fuerte; sub – 6, Boca Arequipa; sub - 7, Boca Arequipa A; sub – 8, Stranger; sub – 9, Stranger; sub -10; Stranger; sub – 11, Stranger; sub – 12, Boca Arequipa; sub – 14, Boca Arequipa y sub – 17, Real Fátima.