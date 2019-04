Colectivo Con mis hijos no te metas en Arequipa alista movilización

Síguenos en Facebook

Tras varias protestas esta semana con carteles en diferentes partes de la ciudad, el Colectivo Con mis hijos no te metas en Arequipa llevarán a cabo una movilización el próximo 28 de mayo exigiendo la renuncia de la ministra de Educación, Flor Pablo, por supuestas medidas interpuestas por el gobierno sobre la ideología de género.

El ex regidor del Municipio Provincial de Arequipa e integrante del colectivo, Ricardo Medina, señaló que este pedido nace a raíz de la publicación de un libro con enlace a web de contenido sexual, que fue distribuido a los alumnos del tercero de Secundaria de colegios públicos.

“Vizcarra, no promuevas la perversión sexual y los abortos”, “Vizcarra, no corrompas la educación de los niños”, “Vizcarra, no a la pornografía en los colegios”, “Vizcarra, no promuevas perversión sexual y los abortos”, fueron algunos de los mensajes exhibidos en los carteles que llevaron en las protestas.