Colombianos hacen bailar al son de La Burrita

Cuatro muchachos colombianos ponen la alegría en los últimos días en las calles de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, interpretando música originaria de su país.

No solo cantan, también tocan los instrumentos típicos de este género como clarinete, redoblantes, tambora dominicana y maracas. La canción preferida y que todos les piden repetir es La Burrita, cumbia de la autoría de Eliseo Herrera, uno de los cantantes más versátiles, creativos y prolíficos de Los Corraleros de Majagual.

De esa manera, los cuatro jóvenes alegran la mañana y colocan a sus pies un sombrero que poco a poco se va llenando de monedas que los compradores y comerciantes aportan no sin antes dejar ver una sonrisa.

“No todo es malo con los colombianos”, dicen algunos microempresarios de alimentos, ya que algunos de ellos cayeron en las garras de los prestamistas con el riesgo de perder la tranquilidad y su poco capital.

LETRA DE LA BURRITA. Ve coge el sillón y pónselo a la burrita; pónselo a la burrita, pónselo a la burrita; ve coge el machete y metélo en su vainita; metélo en su vainita, metélo en su vainita; ve que va a llover y el camino es culebrero; el camino es culebrero, el camino es culebrero; pero como me voy, yo me pongo mi sombrero; me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero; ve coge el sillón y pónselo a la burrita; pónselo a la burrita, pónselo a la burrita; ve que va a llover y el camino es culebrero; el camino es culebrero, el camino es culebrero.