Comienza pago de fracción de la deuda social a los profesores de Arequipa

A partir de mañana las 11 unidades ejecutoras de la Gerencia Regional de Educación (GREA), transferirán a las cuentas de 2 mil 858 docentes, 24.7 millones de soles como parte del pago de la deuda social que el sector mantiene con el magisterio por concepto de preparación de clases y bonificaciones impagadas hace varios años.

Desde el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) se confirmó que el pago a los beneficiados se les hará directamente a sus cuentas bancarias y que excepcionalmente, en caso de no tenerla registrada en alguna de las unidades ejecutoras, se les realizará un cheque por los montos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Así, los maestros enlistados recibirán en su mayoría sumas entre 5 y 10 mil soles. Este monto entregado en el primer deposito, representa un porcentaje menor de lo que se le debe a cada maestro, que en casi todos los casos supera los 50 mil soles.

Cabe señalar que antes de seleccionar a los beneficiados se revisó ciertos requisitos para determinar la urgencia y montos a pagar por docente. Se priorizó a aquellos con enfermedades terminales, mayores de 65 años, dejando a los profesores en actividad para la última recta.

CRITICAS. El delegado del Sindicato Magisterial Regional Arequipa (SIMAS), Walter Andia, cuestionó la forma en que se paga la deuda social.

“Así como van por cada maestro se demorarían unos ocho años en pagarnos. Y como están priorizando la cancelación a profesores de la tercera edad, seguro que en 60 años si podrán cumplir la deuda”, señaló el dirigente gremial.

Andia criticó la falta de políticas del Gobierno central para asumir la deuda del magisterio y apuntó a que existe falta de voluntad para solucionar el tema pronto.

“Si no destinan el presupuesto necesario, claro que van a demorarse por siempre. Solo en Arequipa la deuda social a los profesores es de 800 millones de soles. Ante eso 24 millones que se transfirió este año no es nada, y cada año será igual si no se aborda el tema adecuadamente”, manifestó.

PROPUESTA. Al respecto, Walter Andia deslizó la posibilidad de que el Ejecutivo cree un fondo económico para la recaudación de presupuesto que anualmente pueda aportar para elevar la cantidad de beneficiados por el pago de la deuda social.

“Cuando se creó el Fondo del Decreto de Urgencia N° 037-94, los trabajadores administrativos del estado pudieron reducir los 3 mil millones que se les adeudaba. Aquí son cuatro mil millones, así que no será imposible, lo único que falta es decisión política. Esperamos que la región gestiones ese pedido”, finalizó Andia.