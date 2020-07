“Ya no puedo mi general. Quiero vivir, no me deje morir”, fue uno de los mensajes que escribió en vida el mayor PNP Luis Padilla Arpita, jefe de la comisaría de Socabaya, quien pedía un ventilador y atención al general Víctor Zanabria Angulo, jefe de la IX Macropol Arequipa.

El oficial se encontraba internado en una cama UCI del Hospital de la Policía (Hocipol), donde no resistió a la COVID-19. Días antes, la familia solicitó que Padilla Arpia sea evacuado a la ciudad de Lima, pero no prosperó.

El comisario de Socabaya necesitaba de un neumólogo, pero al no haber en la Sanidad de la PNP contrataron uno particular.

“El martes pidieron que la familia lleve un neumólogo, pero este pedía sacar placas en Sanidad y no se podía. A tanta presión se arregló una máquina. Las placas revelaron que el 40% de los pulmones se encontraban con agua. Cuando iba a empezar el tratamiento falleció hoy (ayer), a las 11:00 de la mañana”, informó un familiar.

OTRA PÉRDIDA. Luis Padilla se contagió del virus hace dos semanas.Días antes, su madre falleció y se despidió con una carta extensa. “Partiste a la eternidad, te pido que me sigas guiando e ilumines el camino que aún me falta por recorrer”, fue parte del texto que escribió en las redes sociales.

Un colega cercano del mayor Padilla pidió que ningún policía más muera y que las camas UCI en el Hocipol funcionen. “En la Sanidad hace frío, uno ingresa bien y al tercer día tienes neumonía”, se quejó.