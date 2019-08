Comisión transitorio no puede registrarse por falta de libro de actas

Síguenos en Facebook

El pasado 10 de agosto se realizaron las elecciones en la Junta de Usuarios Chili Zona Regulada donde se eligieron a los integrantes de la comisión transitoria presidida por Juan Calderón, sin embargo hasta ahora no pueden inscribirse en Registros Públicos.

En esa oportunidad el entonces presidente, Juan Teodoro Alvarez se comprometió a entregar el libro de actas, pero no lo hizo. “No nos dejan ingresar al local y nos han enviado cartas notariales donde nos indican que no podemos acercarnos. Exigimos que la Autoridad Local del Agua haga algo al respecto porque ellos convocaron las elecciones y este proceso no se ha culminado porque no entregaron el libro para podernos inscribir”, explicó.

Mientras estos problemas continúan en esta organización agraria, los fondos económicos están en cuentas bancarias donde no se pueden mover para hacer el mantenimiento de la infraestructura hidráulica perjudicándose los más de 6 mil hombres de campo de las 15 comisiones de usuarios.