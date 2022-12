Este viernes 16 se convocará a sesión extraordinaria del Pleno del Concejo Provincial para evaluar la suspensión del alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia. Esto debido a la sentencia de 6 años de prisión dictada el pasado 18 de noviembre en contra del burgomaestre, así como su inhabilitación para ejercer cargo público por 3 años, por el delito de colusión agravada.

TRÁMITE

El integrante de la Comisión de Asuntos Legales del Concejo, Julio Bernal, informó que hoy se emitirá un dictamen notificando a la dirección domiciliaria de Candia sobre el proceso de suspensión. A partir de entonces, la autoridad tendrá 8 días para presentar algún recurso de reconsideración. Por lo que cumplido el plazo, viernes 16, se convocará a sesión extraordinaria para votar por la suspensión.

DEMORA

El pasado 21 de noviembre, los legisladores aprobaron el inicio del proceso de suspensión de Candia, pero en 9 días no hubo avances. Bernal justificó que Secretaria General no remitió la sentencia integral a la comisión hasta la semana pasada. Sin embargo, este diario conoció que la presidenta de la comisión, Carolina Flores, recibió la sentencia judicial el 23 de noviembre, pero hasta ayer convocó a reunión del grupo de trabajo, también integrado por la regidora Ingrid Carpio, quien no asistió.