Conflicto por sede de la Unsa en Cotahuasi

La construcción de una sede de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa) este año a desatado un conflicto entre el consejero por La Unión, Miguel Guzmán, y el edil de la provincia de Cotahuasi, José Luis Velásquez.

En la última reunión que tuvo Guzmán con autoridades de Cotahuasi, manifestó que el edil dejó de lado el proyecto y perjudica el convenio que firmó el Gobierno Regional de Arequipa con la casa agustina, firmado el pasado 2 de mayo.

“Si en los dos primeros meses él hubiera gestionado que se hagan los informes, ahora los jóvenes de Cotahuasi habrían iniciado clases con la Unsa de Arequipa”, manifestó Guzmán, el martes de esta semana. Así también, cuestionó que como el proyecto no había sido impulsado por el edil, este no le mostraba interés.

Por su parte, Velásquez manifestó que el consejero, hasta el momento, no le ha cursado ningún documento ni el convenio que se firmó con la universidad, pese a que fue el quien puso la primera piedra. “La edificación se hará sobre una construcción de adobe. El gobierno ha dado ya 358 mil soles, pero creemos que no es suficiente. Por eso queremos estudiar el convenio, pero no nos lo proporcionan”, explicó.

El alcalde opinó que Guzmán no está informado sobre la parte técnica del proyecto. El edil solicitó una reunión, hace 2 semanas, con el rector de la Unsa, Rohel Sánchez Sánchez , pero no tiene respuesta.