Conociendo a las esposas de los candidatos al Gobierno Regional de Arequipa

A pocos días de la votación en segunda vuelta para elegir al próximo gobernador regional de Arequipa, Correo quiso que los electores conozcan a las parejas de los candidatos Elmer Cáceres Llica y Javier Ísmodes Talavera, quienes son Jenniffer Neira y Jimena Febres, respectivamente.

Contactamos a las damas para entrevistarlas, al inicio aceptaron, luego por su recargada agenda junto a sus esposos, pidieron que les hagamos llegar un cuestionario y así lo hicimos. Fueron 8 preguntas idénticas para ambas.

Jenniffer Neira hizo llegar sus respuestas, no así Jimena Febres, quien argumentó falta de tiempo, pero luego contestó lo siguiente: “Ante tanto ataque y guerra sucia, por el bien de mis hijos, que son pequeños, he decidido mantenerme al margen. Disculpa, pero considero prudente no dar ningún tipo de declaración”.

La esposa de Cáceres hizo llegar sus respuestas, son estas:

¿Cómo es su participación en la campaña electoral de su esposo? Muy activa, acompañándolo a todos los lugares de la región, priorizando las zonas alejadas, para conocer de cerca la problemática de los pueblos, para así poder satisfacer sus necesidades en caso llegue al gobierno regional.

¿Por qué cree usted que las mujeres en los últimos años han tenido mayor participación en política? Es el resultado de la disminución de discriminación de género, la mujer es símbolo de lucha y fortaleza, eje fundamental del hogar, somos elemento fundamental para que una sociedad mejore sus condiciones, promoviendo el desarrollo cultural, ambiental, social, económico y político, teniendo siempre en cuenta los valores inculcados.

Su esposo tiene una agenda recargada, ¿Cómo hace para cumplir con sus labores como pareja y padre de familia? Somos un equipo, tratamos de estar juntos casi siempre, creo que nuestra hijita SumaqRosita es la motivación irresistible para seguir adelante, ella es quien nos alegra el día. Elmer es un papá muy engreidor contemplativo y amoroso. Vive enamorado de su hija.

¿Cómo podría describir a su esposo? Como una persona sencilla y consecuente, un hombre que ama sus raíces y su cultura, con mucha identidad. Tal vez no es el símbolo exacto de un gran líder, pero creo que ha llenado el vacío de liderazgo en Arequipa y muchos se identifican con él.

Suele decirse que detrás de un varón exitoso siempre hay una mujer que lo respalda, ¿En su caso se cumple esta frase? Considero que las mujeres somos el empuje y buenas consejeras para encaminar a nuestros esposos, para que traten de hacer las cosas correctas. Mi hija y yo somos su fortaleza, somos un equipo, por ello nuestra participación en esta campaña es notoria.

De ser elegido como el próximo gobernador regional, ¿Cómo cree que debe ser la gestión de su esposo? La candidatura apuesta por un gobierno “Descentralizado”, como provincianos se debe priorizar apoyo a las 8 provincias, sobre todo a los pueblos más olvidados; no solo apoyo económico y administrativo, sino también político, atendiendo sus necesidades básicas para lograr un desarrollo equitativo en la región.

Pienso que siempre debe de estar aliado con el pueblo, proyectando a la vez obras de carácter regional. El camino está señalado, la tarea debe ser liderar un verdadero CAMBIO, una verdadera descentralización.

En la región hay varias necesidades y casos de corrupción ¿Cree que su esposo tendrá una buena gestión? Mi esposo ha sido alcalde de Caylloma en dos oportunidades, tiene experiencia en trabajar para el pueblo, sabe cuales son las necesidades de la población actualmente, estoy segura que hará un buen trabajo, no ha tenido ninguna denuncia por corrupción, siempre estuvo al frente de sus conciudadanos, puso su rostro y su pecho para reclamar lo que nos correspondía.

De no ser elegido su esposo, ¿Cómo será su apoyo? Como siempre, seguiré a su lado, somos una familia y nos caracterizamos de estar siempre unidos, en las buenas y en las malas, pese a todo seguiremos unidos y fortalecidos por nuestra hija Sumaqrosita.

Perfil: Jenniffer Maritza Neira Gonzáles (29), esposa del candidato Elmer Cáceres Llica. Nació en Arequipa, estudió en El Pedregal, es abogada y tiene 29 años, la pareja tiene una hija.