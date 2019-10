Consejera recomendó contratación de trabajador en el CRA

Síguenos en Facebook

Un audio en el cual la consejera regional de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez, recomienda la contratación de una persona, circuló ayer en los medios de comunicación, dejando entrever su imposición.

La conversación es con el asesor de la presidencia del Consejo Regional de Arequipa (CRA), Hugo Herrera.

En ella reclama también el pago del asesor de la Comisión de Turismo, Jorge Suclla, a quien le adeudan desde hace 5 meses. Menciona además que Richard Calvo, otro asesor del presidente Veto Bernal, hace y deshace en el CRA.

"Señor Huguito, estoy un poco molesta porque en realidad cada uno se busca sus cosas. Ahorita he visto que no ha salido en la lista la persona que tenía que trabajar conmigo, la persona que yo indiqué. Yo de verdad, señor Huguito, sé tantas cosas que me vine a enterar, y una de esas es que el asesor Richard Calvo, que había puesto a su esposa, dicen que señala a quién se le paga y a quién no se le paga, y qué se hace y qué no, él está en la comisión, si me quiere fastidiar yo en la próxima sesión le juró que le voy a decir, señores, qué ha pasado, que una persona ha puesto a trabajar y no se investiga", señala.

Kimmerlee Gutiérrez dijo que evaluaron mal el expediente de su asistente, pues lo declararon "no apto", pese a que cumplía todos los requisitos, y señala que pidió el pago del asesor Suclla, porque es a quien más le deben, pues a los otros les adeudan de 1 a 2 meses.