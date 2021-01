El consejero por Arequipa, José Luis Hancco, hace unos días entregó los informes respecto a las visitas que hizo a dos obras que ejecuta el Gobierno Regional de Arequipa(GRA) donde encontró los materiales abandonados y los trabajos paralizados.

En el caso del proyecto del tramo III de la obra de 4 carriles que III va desde la avenida Las Torres en el distrito de Yura hasta la vía de evitamiento al ingreso a Arequipa, verificó que esta paralizada y los materiales estaban acumulados en un almacén sin la debida protección corriendo el riesgo de malograrse. Mientras que en el puente de la autopista Arequipa-La Joya esta totalmente paralizada desde inicios del 2019 y aún no se retoma.

SUSTENTO PARA INTERVENCIÓN

Hancco explicó que entregó la información a la Contraloría para que como parte de su labor analicen la evolución del gasto en ambos casos y el avance, que considera es mínimo.

“Para los cuatro carriles han pedido este año un presupuesto de 50 millones de soles lo cual me parece elevado para hacer una carretera que suele llegar hasta un millón y medio. Los trabajos en Arequipa – La Joya están totalmente abandonados y no avanzan ninguno de los tres componentes a pesar que el gobernador el año pasado dijo que se iban a reiniciar pero hasta ahora no lo hicieron”, recalcó.

El consejero ha sido claro al mencionar que hará seguimiento a la intervención que ha solicitado y espera que se aclaren las dudas sobre los dos proyectos que vienen de la anterior gestión regional y que no se pueden terminar.