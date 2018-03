Consejeros de Arequipa aspiran reelección y otros cargos políticos en elecciones

Síguenos en Facebook y YouTube

De los diez consejeros regionales de Arequipa, ocho están interesados en aspirar cargos políticos a municipalidades provinciales, distritales y otros buscan la reelección en las próximas elecciones del 7 de octubre. En tanto, solo dos están interesados en el sillón del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Es necesario mencionar que 120 días antes deben presentar su pedido de licencia, la cual se efectiviza físicamente 30 días antes del proceso electoral , plazo en el que serán reemplazados por sus accesitarios.

MUNICIPIOS

Jacinto Rosas consejero de Condesuyos, señaló que evalúa postular al municipio provincial de su jurisdicción.

“Me gustaría postular a la alcaldía provincial y voy a evaluarlo. En una semana debemos definirlo”, dijo.

En tanto Reynela Loayza consejera de La Unión, informó que tiene invitaciones para el sillón de la municipalidad provincial y para la reelección en la cuota de comunidades campesinas como consejera. “Estoy evaluando hasta a fines de marzo si voy o no, pero no aceptaré ser relleno”, refirió. Miguel Cárcamo consejero de Caravelí y presidente del Consejo Regional de Arequipa, precisó, que no descarta postular y sería a la municipalidad distrital de Yauca, pero lo evaluará hasta junio.

Tatiana Casillas consejera de Caylloma, manifestó que hay invitaciones para ir a la Municipalidad Provincial de Caylloma o a la distrital de Majes. “No voy a oficializar nada, pero si hay evaluaciones y propuestas, eso se definirá en mayo o junio”, puntualizó.

Abelino Roncalla consejero de La Unión, sostuvo que no tiene ninguna invitación. Sin embargo, su interés es seguir en política porque hay proyectos pendientes en su provincia entre carreteras y canales. “Me gustaría ir por la reelección a la consejería o a la municipalidad provincial de La Unión, en esta semana lo defino”, dijo.

GOBIERNO REGIONAL

Mauricio Chang consejero de Islay, informó, que la aspiración de ser candidato al sillón del gobierno regional por Acción Popular está madurando, pero aún no se ha definido. “Tenemos muchas ganas de enrumbar este nuevo reto, sin embargo esto es una sumatoria de situaciones que estamos complementando, viendo y analizando con el partido y con los líderes nacionales. Apenas empiecen las elecciones internas entre la primera y segunda semana de abril ahí sabremos”, dijo.

En tanto, James Posso consejero de La Unión, es otro de los interesados en postular al sillón del gobierno regional, pero aún falta confirmar.

“La próxima semana lo tendré más claro”, refirió.

CONSEJEROS

Edy Medina Collado consejero de la provincia de Castilla, señaló que buscará la reelección. Asimismo, descartó que sea por Acción Popular y aclaró que el consejero Mauricio Chang en un primer momento solo lo invitó a conversar.

Verá invitaciones de otros movimientso regionales.

Otro que también buscaría su reelección sería el consejero regional de Arequipa, Henry Ibáñez.

Carlos Dongo consejero de Camaná, precisó que hubo una invitación para la municipalidad provincial que representa, empero por temas personales no irá. Lo que si evaluaría es aceptar postular nuevamente como consejero.

Plazo. Hasta el 17 de junio tienen plazo los consejeros para inscribirse como candidatos a las próximas elecciones.