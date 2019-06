Consejeros de Arequipa critican a Veto Bernal por su trabajo en la presidencia

Síguenos en Facebook

Las criticas le llueven al presidente del Consejo Regional de Arequipa (CRA), Veto Bernal, por la forma en que conduce las sesiones y los asuntos de su competencia. Un ejemplo es lo que sucedió el último martes, cuando cambió la fecha de la sesión ordinaria de ese día para el 28 sin que mediara acuerdo regional para la modificación. Cabe señalar que las fechas de las reuniones fueron aprobadas mediante Ordenanza Regional N°003-2019-CRA a inicios de año.

El consejero regional de Arequipa, José Luis Hancco, no quiso dejar pasar este mal momento y procuró una constatación policial con apoyo de efectivos de la comisaría de Santa Marta. “El señor Veto Bernal cree que el consejo es su chacra y así no es, esto es una mala administración”, dijo.

Pero Bernal no se quedó callado y se defendió diciendo que el delegado Hancco no acude a las a sesiones extraordinarias porque no se le paga una dieta. Hizo referencia a que el 13 de junio, en la sesión extraordinaria hubo 8 delegados: Jeymi Flores, Harberth Zúñiga, Tomás Ayñayanque, Miguel Guzmán, Richard Cervantes, Elmer Pinto, Santiago Neyra y él. Ahí comunicó esta consulta de cambio de fechas, lo que fue corroborado por el consejero por Arequipa, Harberth Zúñiga, quien señaló que la consulta sí se hizo, pero señaló que en la Ordenanza 003- 2019-CRA se menciona que los días de las sesiones son tentativos y pueden variar, si hay justificación.

Pero este no es el único impase con Bernal. Los consejeros también han criticado la falta de diligencia en la tramitación de sus requerimientos y algunas de las expresiones del presidente del CRA. Silvio Arias le pidió a Bernal que no diga que hay “boicot” por parte de los consejeros que no acudieron a la última sesión extraordinaria, porque ese no es el caso. “Yo estuve con tratamiento médico y, sin embargo, me mencionaron como uno de los ausentes”, dijo.

En la última sesión ordinaria se mencionó un cambio de fecha al 25 de junio, pero no se aprobó.