Consejeros piden reestructuración en Autodema y Transportes

Cuatro consejeros regionales, Silvio Arias, Harberth Zuñiga, José Luis Hancco e Ysrael Zuñiga, coincidieron ayer que, tras la denuncia del saliente exasesor del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) Edgar Alarcón, quien denunció diferentes actos irregulares en la institución, debe darse, una reestructuración en Autodema y la Gerencia de Transportes.

Ellos agregaron que es turno que el gobernador Elmer Cáceres pruebe que está combatiendo a la corrupción.

CONSEJEROS. Silvio Arias consejero de Castilla, señaló que es preocupante que los asesores Edwin Esquivel, Ricardo Sánchez y el gerente general, Gregorio Palma, sean quienes tomen decisiones en el GRA, cuando el gobernador, Elmer Cáceres, tiene esa responsabilidad. "En Autodema debe haber reestructuración y cambiar a todos. En Transporte tambien urge reorganizar", dijo.

El consejero José Luis Hancco refirió que no le asombran las denuncias de Alarcón.

"Lo único que veo de parte del gobernador, es que no tiene la voluntad política de hacer cambios reales en Autodema y menos aprobar la reestructuración para que quienes estén al frente sean nuevos y no de la gestión de Marcelo Córdova como es el actual gerente Napoleón Ocsa quien no tuvo un buen desempeño", dijo.

A su turno Harberth Zúñiga, quien integra la comisión que investigará Autodema, anunció, que solicitará la documentación a Alarcón y espera que denuncie los hechos.

Ysrael Zúñiga indicó que Alarcón debe entregar los documentos a cualquier consejero en que confíe para seguir con la investigación, porque muchas personas acusan, pero no traen pruebas. Mostró su duda del porque el exasesor no denunció los hechos antes de renunciar.Se pronunciarion sobre la denuncia de Alarcón.

Ayuda.Chriss Díaz de Camaná señaló, que si Alarcón conoce quienes manejan la corrupción en Autodema ayude a identificar y luego se reorganice.