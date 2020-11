Con el tabique fracturado y con diez días de descanso terminó Víctor Gómez Valdivia, gerente de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, tras el ataque de enfurecidos vecinos de la segunda cuadra de la calle Berna, del sector de Santa Rosa.

El personal de la comuna distrital colocaba nuevos contenedores de residuos sólidos en la zona el último martes, cuando un grupo de personas trató de impedirlo usando la fuerza.

Todo empezó cuando un descontrolado sujeto salió de su vivienda insultando al personal del municipio y con un balde de pintura bañó a algunos, pero con un objeto contundente golpeó a Gómez Valdivia. El hecho lamentable fue apoyado por otros vecinos.

El municipio adquirió contenedores nuevos para mejorar el acopio de basura, pero no tuvo la aceptación de los vecinos, quienes aseguran que atenta contra la salud.

No obstante, Zacarías Madariaga, director de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud, descarta que los contenedores sean un foco de infección y afirma que una parte de la población no tiene cultura sanitaria.

“Un contenedor es parte de un sistema que ayuda a centralizar los residuos para que no estén en el suelo y los animales no los arrastren, pero algunos los rompen y los queman. No arrojan basura, pero sí animales muertos. Lamentablemente no tenemos cultura sanitaria porque piensan que estos recipientes son un baño y no le dan el uso necesario”, declaró.

Daños. Desde el 12 de octubre del presente año se han registrado dos tachos quemados y otros dos sin ruedas pequeñas en el distrito de Mariano Melgar.