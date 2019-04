Costo de la Variante de Uchumayo se triplica a 548 millones de soles

Síguenos en Facebook

El presupuesto para la Variante de Uchumayo sigue aumentando. Lo que en un inicio se planificó para un costo global (de las tres etapas) en S/214 millones 432 mil, que se calcularon en el 2013, pasó a ser valorizada por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) en 548 millones 788 mil soles, según el último reporte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fueron los constantes incrementos en los sectores II y III en ejecución, los que determinaron en el aumento, tal como lo señaló en esa oportunidad la congresista Alejandra Aramayo luego de una investigación sobre este asunto.

El especialista y consultor externo del GRA en temas de transportes estima ahora que el valor es de por lo menos 100 millones más. No obstante, no se ha fijado una cifra precisa sobre el nuevo costo.

Esto se debe a que hay faltas en el diseño original, el cual tendrá dos nuevos adicionales más. En el primero no se incluyeron los daños a las vías urbanas en los distritos de Sachaca, Tiabaya, Hunter, Yanahuara y Cerro Colorado, por donde se realizó los planes de desvíos.

PROBLEMA

Otro problema es que el sistema de drenaje de la primera etapa está mal hecho, pues se consideró que este llegue hasta una chacra cuando esto no era posible, además los tramos II y III no tienen sistema de drenaje. “El MTC tiene que ver en esto, no entiendo cómo autorizaron hacer una obra que ni siquiera estaba bien diseñada”, dijo Elvis Jump.

Asimismo, reveló que en el primer proyecto inicial se mencionó que no era la mejor zona para hacer una vía a desnivel o con zanjón por la geografía del terreno, pero lo hicieron de todas formas.

”El zanjón no era necesario, porque cuando se termine la autopista Arequipa - La Joya bajará el tráfico vehicular”, señaló. Según Elvis Jump, la obra ya supera los S/500 millones y con estos nuevos adicionales incrementará aún más. El informe de evaluación sobre esta nueva inversión se entregará en la segunda quincena de mayo, en esta fecha se conocerán los montos exactos, a fin de informar al Ministerio de Transportes sobre la necesidad de cubrir estos nuevos costos que no fueron considerados. Además, se espera gestionar los recursos para poder terminarla al 100%.

Aclaró además que estos adicionales no paralizarán el funcionamiento de los tres tramos, como se conoce el segundo tramo se inaugurá a fines de julio.

COSTO

Es necesario mencionar que la Variante de Uchumayo está compuesta por tres tramos que contemplan intervenir 5.2 kilómetros e incluye 8 carriles, dos intercambios viales y 3 puentes.

El tramo I (intercambio vial entre la vía de Evitamiento y la Variante Uchumayo), donde en el 2014 se invirtió alrededor de S/84 millones y fue ejecutado por el expresidente Juan Manuel Guillén.

El tramo III (puente San Isidro hasta el Óvalo de Pampa de Camarones - 1.5 km), ejecutado por la exgobernadpra Yamila Osorio con un costo de S/ 95 millones, sin los últimos adicionales.

El tramo II (Pampa de Camarones hasta antes de la vía de Evitamiento), con un presupuesto de S/119 millones, monto inicial, que alcanzó los S/148 millones debido a los adicionales. En este tramo se detectó el afloramiento de agua, lo cual significó más inversión.

OBRA. Más de 6 años lleva ejecutándose la Variante Uchumato, y el problema parece que todavía continuará

Luz verde para concesión de vía Arequipa - La Joya

El consultor externo del GRA, Elvis Jump, informó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que la concesión por 30 años de la vía Arequipa - La Joya es viable y autosostenible. Esto se debe a que hay varias empresas interesadas, no solo China Communications Construction (CCC), quien presentó el proyecto de iniciativa privada, pues hubo otras 3. Ahora solo se espera la declaratoria de interés en el Consejo Regional y en agosto se dará la buena pro.