Arequipa fue liberada de la cuarentena que se le impuso desde el 15 hasta el 28 de febrero. Desde hoy varias actividades que estaban restringidas se han reaperturado y las personas pueden transitar sin restricciones. Pero ¿realmente funcionó el confinamiento en Arequipa? médicos sostiene que no dio resultados y empresarios afirman que solo ha generado más pérdidas económicas.

De acuerdo al reporte de Epidemiológico de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), esta última semana hubo una ligera baja en el número de contagiados y fallecidos por el COVID-19. Como se recuerda, en el primer día confinamiento se registró 18 fallecidos y 205 nuevos casos diagnosticados. Posteriormente, por varios días se mantuvo con un promedio de 16 a 18 muertos cada 24 horas y entre 300 y 500 nuevos contagiados por día. El 23 de febrero hubo 23 fallecidos y 455 nuevos infectados, pero este 28 de febrero se reportó 13 fallecidos y 304 personas contagiadas.

Comportamiento

“En realidad no es un efecto de la cuarentena, sino que es el ciclo epidemiológico del virus, es su evolución natural. Se ha confirmado una segunda ola que ha durado prácticamente seis semanas en Arequipa y ahora estamos viviendo una meseta y probablemente haya una caída en las siguientes semanas, por eso el Gobierno ha optado por levantar las medidas restrictivas”, indicó a este medio el decano del Colegio Médico de Arequipa, Javier Gutiérrez.

El jefe del departamento de Medicina del Hospital Honorio Delgado, Alexis Urday, que ha sido uno de los impulsores de la cuarentena, lamentó que la población no haya acatado rigurosamente la medida. El médico sostiene que no sirve una disposición en el papel, si en los hechos la gente continua con sus actividades normales. En esas circunstancias dice que era mejor levantar la medida, sin embargo, le preocupa el comportamiento que vaya a presentar el virus en los siguientes días.

Para el decano Colegio Médico esta segunda cuarentena ha sido totalmente diferente a la que se aplicó en marzo del 2020. Dice que ha podido más el cansancio pandémico y la necesidad de trabajar, antes que respetar la medida. A poco de que el virus cumpla un año en Arequipa, al decano también le preocupa el comportamiento del virus que se ha ido adaptando a los cambios estacionales. Advierte que, si no se preparan para la temporada de frío que se viene, podrían incrementarse los casos y generar una posible tercera ola de contagios en la región.

“Ya los contagios no solo se dan en los mercados, el los mall o lugares de concentración de gente, ahora la mayoría de los infectados han sido en las casas por las reuniones sociales. La gente todavía no entiende del riesgo de reunirse en las casas. Los contagios han iniciado en navidad y año nuevo y hasta ahora permanecen. De nada sirve una cuarentena con calles vacías, si ahora el virus está en las casas. Por eso pedimos una cuarentena más focalizada, no de toda una región, sino identificar donde están los focos calientes y cerrar las calles con más casos”, agregó Javier Gutiérrez.

Consecuencias

Para la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), el segundo confinamiento ha significado un retroceso en la reactivación económica de la región. Según la presidenta de la CCIA, Jessica Rodríguez, el encierro ha comprometido el esfuerzo de cuatro meses de trabajo de las empresas, principalmente las de comercio, turismo, servicios y construcción que son los sectores económicos más golpeados.

“Es vital e importante mantener tanto los protocolos sanitarios como la reactivación. Debemos equilibrar la salud con la economía, y si pueden convivir ambos. Los confinamientos obligan a las empresas a cerrar, despiden personal, no se paga sus facturas y así se forma una cadena. Solo esperamos que ahora la reactivación sea más rápida que el año anterior. Actualmente la economía va depender de la llegada de las vacunas y del ambiente electoral”, indicó Jessica Rodríguez.

El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Carlos Andrade, informó que desde este lunes nuevamente se abre el Cañón de Colca y otros lugares turísticos, además de los museos y espacios culturales de la región. El funcionario indicó que trabajarán nuevamente para promocionar la Ruta del Sillar, la Ruta del Pisco, San José de Uzuña, las Lagunas de Mejía, Valle de los Volcanes y Toro Muerto para atraer a turistas nacionales.

Espera que la proximidad de la Semana Santa atraiga visitantes a Arequipa y así las empresas de este sector puedan recuperarse. En el 2019 llegaron a la región 500.000 turistas, el 2020 se cerró con el arribo 180.000 visitantes, la tercera parte del año anterior. En estos dos primeros meses del 2021 solo se ha registrado el 10% de lo que normalmente recibía en años anteriores este mismo periodo.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR