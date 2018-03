Culmina época de pase libres en básquet arequipeño

Síguenos en Facebook y YouTube

Las solicitudes de pases libres que fueron presentadas por las jugadoras afiliadas a las diferentes categorías al directorio de la Liga de Básquet Femenina de Arequipa, con el deseo de cambiar de sus clubes de origen a otros, serán publicadas mañana en su local del coliseo Arequipa.

De acuerdo al cronograma que tiene elaborado para el período de pases, pasado mañana y este jueves, se procederán a las tachas y el próximo lunes 23 se publicarán los pases presentado y que fueron aprobados.

Asimismo, actividades oficiales deportivas de la liga se iniciarán el próximo 1 de abril, con el torneo recreartivo Apertura de la categoría promocional obligartorio sub 12, el 3 de abril se inaugurará el certamen obligatorio sub 14 y para el 15 de mayo próximo se jugará la primera fecha del certamen de mayores. Los torneos sub 16 y 18

son opcionales.