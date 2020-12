A las 12:48 de ayer, 16 de diciembre, se registró un sismo con una magnitud de 5.5° en la escala de Richter, con una duración aproximada de 30 segundos, de acuerdo al Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El epicentro fue a 28 kilómetros al Sur Este de Vítor, en Arequipa, y se sintió en ciudades periféricas. La profundidad fue de 93 kilómetros y tuvo una intensidad de nivel IV, que causó pánico y temor entre los habitantes que salieron a las calles para resguardar su integridad.

Viviendas dañadas en distrito de Vítor, epicentro del temblor

“En Vítor se sintió como si fuera un terremoto. La pared de mi vivienda presenta una rajadura. El suelo en el distrito es agrícola y se teme que las estructuras se vengan abajo”, afirmó la regidora de la Municipalidad Distrital de Vítor, Brenda Cerpa.

Sin embargo, no todos los inmuebles son de material noble y el área de Defensa Civil de Vítor reportó más de cinco viviendas de adobe y quincha dañadas por el sismo, las que fueron declaradas inhabitables. La mayor parte se encuentra en la hacienda El Chañal y Barrio Nuevo.

También se registró desprendimiento de rocas de los cerros al asfalto de la carretera Panamericana Sur, por inmediaciones de Vítor, kilómetro 1031 a la altura de Cocachacra (Islay), así como el kilómetro 62 de la vía Arequipa – Juliaca y el kilómetro 16 de la vía penetración a la Ciudad Blanca.

En el camino de acceso a Chilina, del distrito de Cayma, el personal de Parques y Jardines del municipio constató que rocas de gran tamaño cayeron al asfalto y la tierra llenó las cunetas que horas antes habían limpiado.

Mientras que en la margen derecha del distrito Cerro Colorado, hacia el volcán Chachani, se desprendieron rocas, piedras y tierra causando una gran polvareda, de igual modo ocurrió en las quebradas. En el centro de salud Maritza Campos de Zamácola los vidrios se rompieron. No se reportaron personas heridas.

Daños del sismo en la Municipalidad de Arequipa

La subgerenta de Gestión de Riesgos y Desastres de la municipalidad provincial, Celia Linares, informó que se reportaron daños materiales en el local municipal ubicado en El Filtro (Cercado). El techo de draywall del tercer nivel, del área de Planeamiento y Proyectos se desprendió.

Se detectaron vidrios quebrados de este mismo piso. En tanto, no se reportaron daños de consideración en el Centro Histórico.

“Se activó una junta sísmica en el portal de la municipalidad, pero el desplazamiento es propio de su función, que es liberar energía en un evento como este”, explicó.

El gerente del Centro Histórico y Zona Monumental, William Palomino, indicó que tras una inspección se descartó afectación a algún monumento de los 301 existentes. En la calle Piérola 409, se advirtió vidrios quebrados.

En la calle Rivero 639 se cayeron dos metros de cornisa decorativa (debilitada por filtración de agua debido a las lluvias). En el Teatro Municipal también se evidenció desprendimientos de elementos decorativos debilitados.

Arequipa: teatro y portal municipal resultan dañados tras sismo de magnitud 5.5

“La mayoría de sismos de gran intensidad se dan en solsticio: 1913, 1958, 1960, 1979, 2021, lo que significa una constante, y tenemos que estar atentos durante enero a agosto”, advirtió.

La onda sísmica fue de abajo hacia arriba, según el IGP

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó que la particularidad de este evento radica en que las ondas sísmicas golpearon la corteza terrestre de abajo hacia arriba, “por ello los altos niveles de licuación, deslizamientos y posibles afectaciones en los segundos niveles de viviendas”, dijo.

Pese a la intensidad, el sismo no aportó en la liberación de energía acumulada en el sur del país y norte de Chile.

Para el jefe de Sismología del Instituto Geofísico de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Víctor Aguilar Puruguay, se prevé un terremoto de magnitud 8, debido a la energía acumulada en la localidad hace 19 años y en el país vecino de 143 años.

“Diariamente reportamos de 3 a 4 sismos, pero es preocupante que durante un gran tiempo no se tengan movimientos de gran intensidad, esos silencios tienen a ser señales de posteriores eventos fuertes”, explicó.

Marco Apaza, alcalde de Vitor: “Hemos dispuesto personal obrero y maquinaria pesada para la rehabilitación inmediata de las vías afectadas, las mismas que han sido habilitadas”.

Hernando Tavera, jefe del IGP: “Especialistas coinciden en que evento sísmico no ayudó a liberar energía. Se espera movimiento telúrico de magnitud 8°. Tratemos de usar estos eventos para prepararnos, no nos preocupemos cuando será el próximo sismo si no de que material esta construida nuestra vivienda y sobre que suelo se encuentra”.

Washington Cárdenas Huarca, especialista. Un temblor solo genera vibración y pequeños movimientos, mientras que el terremoto ondula y mueve el suelo, por la aparición de la onda secundaria o “cizalla” como se le conoce por su comportamiento destructivo. Un sismo menor a 5.9 grados es un temblor, de 6 grados a más es un terremoto.

Arequipa está ubicada en una zona que tiene un silencio sísmico de más 100 años, implica que hay un alto riesgo de que ocurra un terremoto de gran magnitud.

4 sismos ocurren diariamente en la Ciudad Blanca, la mayoría son imperceptibles.

19 años lleva Arequipa sin tener un movimiento telúrico de gran magnitud.

