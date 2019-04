"Deberían bajar los impuestos a productos destinados para la investigación”

Síguenos en Facebook

El biotecnólogo José Luis Málaga Granda fue seleccionado por el Ministerio de Educación de Japón para estandarizar nuevos métodos de diagnóstico de enfermedades con científicos de la Universidad de Tohoku, una de las 50 mejores universidades del mundo, tras ganar una beca académica internacional.

Málaga, quien nació en Camaná y es sobrino del ajedrecista Julio Granda, es uno de los 11 profesionales peruanos que fueron seleccionados por el Ministerio de Educación de Japón para desarrollar proyectos de investigación en diferentes campos de estudios.

En el caso del biotecnólogo, tendrá 24 meses para poder compartir sus conocimientos con otros investigadores japoneses. En esta entrevista nos cuenta en qué consistirá su trabajo.

¿En qué consiste el plan de investigación que va a desarrollar en la Universidad de Tohoku? Les he propuesto estandarizar nuevas pruebas de diagnósticos para virus, principalmente los aviares y diarreicos. Por ejemplo, en Asia el problema es con el virus de la H1N1. Lo que se busca es encontrar un resultado lo antes posible y así dar un tratamiento adecuado a un paciente.

¿Ya ha desarrollado diagnósticos similares durante los años que se ha dedicado a realizar investigaciones? En Cusco estuve trabajando en el Instituto de Medicina Tropical, donde estuve involucrado por un tiempo en proyectos relacionados en la estandarización y el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico para enfermedades infecciosas, básicamente enfermedades parasitarias que se desarrollaron en zonas altiplánicas. También evaluaba el impacto de estas enfermedades en los niños.

¿Y cómo así se animó a postular a la beca del Ministerio de Educación de Japón? La experiencia que tengo aquí desarrollando este tipo de proyectos me permitió presentar algo similar a Japón. Yo siempre he deseado hacer un doctorado y mejor si es en una de las mejores universidades del mundo, y esta es una de las mejores oportunidades que se me ha presentado hasta ahora. Estoy muy feliz por esto. Espero ser un puente de investigación entre Perú y Japón (risas).

Tengo entendido que son las universidades de Japón las que evalúan su desempeño y aprueban su ingreso, ¿fue complicado convencer a los investigadores, considerando que postularon 130 personas? Les he propuesto empezar a desarrollar nuevos métodos que no sean tan caros y que puedan ser complementarios a los métodos que usan. Ellos tienen muestras de virus almacenadas, les he propuesto utilizar esas muestras para validar nuevas pruebas. Ellos no tenían experiencia en eso y confiaron en mí.

Hace dos años, se publicó un artículo científico que desarrollaste con otros dos investigadores, en una revista de Estados Unidos ¿En qué consistía el trabajo? Habla de desarrollar una prueba molecular rápida para detectar fasciola hepática en seres humanos, se aplicó en pueblos de Cusco; el principal hallazgo fue que pudo ser aplicada en laboratorios básicamente implementados, como los que existen aquí.

¿Cuál fue el proyecto más difícil que ha tenido que desarrollar? Fue en el laboratorio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con quienes quise desarrollar un nuevo método de extracción de ácidos nucleicos para abaratar los costos de una prueba molecular. Tuvimos que hacer mucha variación, pero gracias a los aportes del equipo sacamos buenos resultados.

¿Por qué cree que los profesionales en su campo muchas veces no se dedican a la investigación? Hay colegas que quieren dedicarse a la investigación, pero tienen problemas para encontrar fondos. Eso, por ejemplo, no sucede en Japón, una de las mejores carreras pagadas es la de docencia universitaria e investigación, por eso están como están.

Tu hablas de abaratar costos, ¿tan caro resulta hacer investigación en Perú? Sí, porque el precio de los equipos y reactivos son caros. En mi experiencia, por ejemplo, un producto para hacer investigación, que es importado de EE.UU., para que llegue a Perú a veces duplica o triplica el costo del reactivo. Deberían bajar los impuestos, porque ese es uno de los principales problemas.