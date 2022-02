Desde la Policía, Defensoría del Pueblo y especialistas en temas de seguridad pública, la declaratoria de Emergencia para combatir la inseguridad no es una opción que deba ser tomada en cuenta en Arequipa. Coinciden en que los más afectados con las restricciones de derechos resultaría siendo la ciudadanía antes que la delincuencia común y los grupos criminales organizados que operan en la ciudad.

Ángel María Manrique Linares, jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa, sostiene que para combatir la criminalidad se requiere de un trabajo conjunto entre las autoridades locales y los operadores de justicia como La Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial para identificar los problemas y a partir de ellos construir soluciones sostenibles y con resultados.

OPINIONES

”Hay que ser responsables. No tenemos por qué afectar los derechos de todos los ciudadanos. Un primer paso desde la Policía es fortalecer la inteligencia, conseguir información y desarticular las bandas, eso se puede hacer sin una declaratoria de emergencia”, dijo el representante de la Defensoría.

Agregó que la reunión convocada por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) para este próximo jueves es una buena oportunidad para que se presenten propuestas técnicas para enfrentar el problema de la delincuencia y la inseguridad, más aun teniendo en cuenta la violencia con la que han actuado durante los últimos meses las organizaciones criminales de extranjeros que ya han sido identificadas por la propia Policía.

El coronel PNP en retiro Fredy Zegarra Black, sostuvo que las autoridades deben realizar un diagnóstico de la realidad y replantear los procedimientos para obtener resultados

“La Policía debe apretar el acelerador y trabajar en planes estratégicos y de operatividad que permitan obtener información sobre el ingreso de bandas, donde operan y estar detrás de ellas para ubicarlas y con el apoyo del Ministerio Público detenerlas. Para esto no es necesario restringir el tránsito de las personas y afectar al ciudadano común”, dijo.

Sin incremento. Los asesinatos ocurridos entre octubre del año pasado y enero del año en curso (tres venezolanos y un peruano) han tenido un factor en común, la extrema violencia.

El coronel PNP Marco Cuadros, jefe de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI), sostuvo que el hecho de que liquiden a una persona de 5 o 14 balazos no es un indicador de que la criminalidad esté en aumento.

“Son hechos que llaman la atención por la violencia, pero eso no quiere decir que se hayan incrementado los delitos”, dijo la autoridad policial tras sostener que en comparación a otros años, en 2021 se registraron menos hechos delictuosos, según el mapa de la situación delictiva de Arequipa, el año pasado hubo 15 mil 178 delitos patrimoniales frente a los 15 mil 493 registrados en 2019, y 2 mil 214 delitos contra la vida el cuerpo y la salud en 2021 frente a los 2 mil 169 del 2019. Hubo también 22 mil 645 denuncias por violencia familiar en 2021 frente a las 23 mil 532 de 2019.

Por su parte, el general PNP Víctor Zanabria Angulo sostuvo que la difusión de los videos de las supuestas organizaciones venezolanas y colombianas que se amenazan ha contribuido a generar el terror y la percepción de inseguridad.

“Ha sido irresponsable. No podemos estar prestándonos para causar terror, las actividades criminales no se evidencian, trabajan bajo la sombra. Nos han tomado el pelo, el sicario no avisa que mata sino que opera. Lo que tenemos que hacer es realizar un trabajo coordinado con todas las autoridades y la ciudadanía misma para enfrentar el problema. Una declaratoria de Emergencia no va a cambiar los servicios policiales, solo va a provocar que la ciudad no sea elegible para el turismo”, dijo.