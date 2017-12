Decomisan media tonelada de productos pirotécnicos en ferias navideñas

Síguenos en Facebook y YouTube

A horas de celebrar Noche Buena y Navidad, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) decomisaron hoy en la mañana 500 kilos de productos pirotécnicos que se vendían en ferias navideñas en los alrededores del Estadio Melgar, la Plataforma de Andrés Avelino Cáceres y la Feria del Altiplano.

El operativo inopinado contó con la participación del Ministerio Público, la Superintendente Nacional de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad (Sucamec), Policía Nacional del Perú, Serenazgo y la Municipalidad Provincial de Arequipa.

La fiscal de Prevención del Delito, Ana Cecilia Cordero, indicó que esta prohibida la fabricación, almacenamiento, comercio y compra de productos pirotécnicos y lugares no autorizados. Los vendedores a los que se les halló la mercadería serán denunciados por del delito de peligro común, que representa un pena no menor a cuatro y no mayor a ocho años de cárcel.

“Pese a que se trabajó con los comerciantes de manera preventiva y advirtiéndoles el riesgo de utilizar estos productos, hemos encontrado que los vendía al público”, puntualizó. En los puestos se encontraron principalmente cuetillos, silvadores y la llamada “torta misilera”.

El intendente regional Sur - Arequipa de Sucamec, Ítalo Perochena Solari, manifestó que los pirotécnicos decomisados serán destruidos.