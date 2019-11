Defensor del Pueblo a gobernador de Arequipa: "Todos merecemos respeto, sin importar la raza"

Síguenos en Facebook

El defensor del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique cuestionó el actuar del gobernador Elmer Cáceres Llica, durante su reunión con los pobladores del distrito La Joya, donde les faltó el respeto. “Todos merecemos respeto, sin importar la raza o nacionalidad. Invocamos al gobernador mantener respeto, que pese a las discrepancias, mantenga el diálogo”, manifestó el funcionario.

Cabe recordar que el gobernador perdió los papeles el último lunes, cuando el dirigente Abel Soncco pidió respeto para la población. “Usted informa mal a los población, usted malinforma, ¿quién le paga? Norteamérica”, gritó, Cáceres llica.

Manrique también exhortó a las autoridades a no inaugurar obras que no estén concluidas al 100%, porque ello genera malas expectativas de la población, en relación a la protesta que hicieron los habitantes de La Joya por falta de agua, considerando que no tienen el servicio, pese a que la planta de tratamiento fue inaugurada hace meses.

Además, según Manrique, el adelanto de inauguraciones se presta para actos de corrupción.