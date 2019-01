Denuncia de violación contra Elmer Cáceres fue denegada por el Juzgado

Síguenos en Facebook

Todo haría indicar que el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica no será investigado por el delito de violación sexual en contra de la ciudadana francesa Carole Marion pues dicha denuncia fue denegada y en segunda instancia.

Así lo señaló el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA) Carlo Magno Cornejo quien señaló que el expediente de la denuncia no se encuentra en sus archivos debido a que fue regresada al Ministerio Público.

Explicó que de acuerdo a su registro, el 23 de febrero del 2005, retornó al Ministerio Público porque la denuncia fue desestimada. "El Juzgado de Chivay evidenció la falta de elementos para continuar con la denuncia, la Fiscalía apeló dicha resolución, pero en la Sala Superior, los jueces confirmaron lo dicho en primera instancia", dijo.

Sin embargo, indicó que no han encontrado la copía de la resolución de la Sala de Apelaciones por lo que el caso será visto por la ODECMA a fin de investigar porque el mencionado documento no es ubicado, de acuerdo a las indagaciones no solo jueces, sino operarios, especialistas entre otros, podrían ser sancionados.