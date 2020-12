La crítica a la gestión del alcalde de Arequipa, Omar Candia, no se hizo esperar estando a pocas semanas de cumplir 2 años en el sillón provincial.

Los regidores consultados por Correo desaprobaron la gestión observando serias deficiencias en el cumplimiento de las metas de su plan de gobierno y el incumplimiento de objetivos de su equipo de funcionarios.

Falta de ejecución de obras en Municipalidad de Arequipa

Ese es el caso del edil provincial Pedro Quispe, quien observó el retraso en las obras públicas. “El único proyecto que vio la luz fue el de Mariscal Castilla, los otros siguen esperando la voluntad del alcalde”, dijo. Este año, debido a la pandemia, se paralizaron importantes proyectos. Sin embargo, se criticó la lenta reactivación de las construcciones pese a contar con los permisos.

Obras como el intercambio vial Kennedy y puente Umapalca, que eran prioritarias en los objetivos de la gestión, no han logrado avanzar, advirtió el edil Jorge Condori. La situación de los proyectos heredados es similar: el eje vial Jerusalén - San Juan de Dios y la piscina olímpica de Miguel Grau (Paucarpata) siguen en marcha, pero bajo observaciones. “La Contraloría advirtió irregularidades que nunca se esclarecen”, dijo Condori.

El subgerente de Obras Públicas de la comuna, Edwar Pinto, informó que la comuna arequipeña reiniciará antes de finalizar el año un promedio de 23 proyectos como parte de la reactivación económica, pero hasta la fecha solo la mitad está ejecutándose de manera eficiente.

El concejal Carlos Sánchez opinó que el balance en el mandato del alcalde no fue positivo, pero no lo descalificó del todo. Señaló que la pandemia de la COVID-19 no permitió concretizar una buena ejecución de gasto. El Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas arroja que, de la asignación de 67 millones 109 mil 429 soles para este año, se ejecutó menos del 40%. Sin embargo, en condiciones normales, el alcalde tampoco cumplió con una eficiente ejecución, debido a que en 2019 solo alcanzó el 41% de 79 millones 273 mil 866 soles asignados.

Falta funcionarios que den resultados en la Municipalidad de Arequipa

Para el edil Willy Jano , hace falta un buen equipo técnico para ver buenos resultados de la administración municipal. La mayoría de regidores coincide en que se debe cambiar a los funcionarios de la Gerencia General, Obras Públicas, Transporte y Administración Tributaria, además de renovar a los asesores del alcalde. “Deben ser personas con mayor experiencia en el sector público”, sostuvo Condori.

Quispe solicitó al burgomaestre que este año sí se presente una asamblea pública donde se dé la memoria municipal 2020, mostrando los resultados por cada gerencia.

Proceso e investigación pesan sobre alcalde de Arequipa

Alcalde de Arequipa, Omar Candia, advirtió que situación de la provincia puede empeorar el próximo año por recorte de canon y presupuesto para la entidad municipal.

Paralela a su gestión, el alcalde de Arequipa, Omar Candia, lleva un proceso penal desde el 2012 por el presunto delito de colusión. La Fiscalía pide 9 años de prisión efectiva en su contra. En tanto, en un reciente informe de la Contraloría, se advierte que el edil provincial y sus funcionarios causaron un perjuicio de S/ 352,839 el año pasado, por cobro de gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad.

Defensa. El alcalde Omar Candia defiende la gestión de sus funcionarios, pese a las observaciones de Contraloría por su contratación.