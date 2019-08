Descontarán quienes no trabajen en la Variante de Uchumayo por participar en paro

Síguenos en Facebook

El coordinador de la obra de la Variante Uchumayo, Fernando Arenas, informó que se procederán a realizar los descuentos a los obreros que no laboraron durante tres días (5 al 7 de agosto) por acatar el paro indefinido, lo que provocó un retraso.

“Todos los trabajadores firman su asistencia y de acuerdo a eso se realizan las planillas, y sino no lo hicieron no les corresponde”, dijo tras señalar que los trabajadores ganan entre 60 a 80 soles diarios. Precisó que los 70 obreros que laboran no han comunicado formalmente si mañana paralizarán, pero extraoficialmente se conoce que sí.

Arenas precisó que el tramo II con vías auxiliares debería entregarse el 30 de agosto, pero por las protestas sería el 15 de setiembre. De otro lado, el asesor legal de la Variante, Augusto Riveros, informó que el costo total de la obra es es S/ 550 millones, de los cuales S/260 millones es por lucro cesante (perjuicio a negocios), compra de 100 predios y alquileres.