Dirigente Abel Soncco a Cáceres Llica: "espero las disculpas públicas del gobernador"

Abel Soncco Salas, coordinador de la Federación de Organizaciones Sociales del distrito de La Joya, no olvida el pasado 11 de noviembre, cuando pidió al gobernador Elmer Cáceres Llica que respete a la población que le reclamaba por haberlos dejados plantados tres veces para escuchar sus pedidos, y en lugar de ser más humilde, la autoridad arremetió contra él.

Soncco le dijo que lo invitaron con oficios, pero Cáceres Llica respondió: "¿Cuál oficios?, usted informa mal a la población, usted mal informa, ¿quién le paga? Norteamérica". Soncco le respondió: "A mí no me paga nadie, yo vivo de mi trabajo". Y la autoridad le refutó: "La Southern y Tía María están en contra de nosotros y paga a dirigentes para joder a los dirigentes".

PEDIDO.- Ante este hecho, el dirigente señaló que el gobernador debe disculparse públicamente, pero no lo hizo hasta hoy. "Mañana (hoy) yo cursaré una carta notarial para que él pueda disculparse públicamente y se rectifique, como población y particularmente como seres humanos merecemos respeto, lo que atribuyó en contra de mi persona es algo grave y ha salido en todos los medios de comunicación que a mi me paga Norteamérica y a los dirigentes de La Joya nos paga Southern, esas son versiones calumniosas que no se pueden aceptar de ninguna manera", dijo el también comerciante y agricultor.

Soncco pide que la autoridad presente pruebas de lo que dijo. "Estoy evaluando con mi abogado qué medidas legales tomar para hacer respetar mi derecho", dijo, tras no descartar una denuncia por difamación.

Sobre la invitación del gobernador a su despacho, refirió que no llegó ningún oficio formal y solo se difundía por los medios de comunicación. Soncco refirió que La Joya reclama el funcionamiento al 100% del proyecto potable de agua y desagüe, y espera que el proyecto de construir una planta más se cumpla, porque solo 60% tiene agua potable. La próxima reunión con el gobernador será en 15 días.

Pide que demuestre que Norteamérica y la Southern Peru Copper Corportation paga a los dirigentes

Ausencia.Según Soncco, el gobernador solo pidió disculpas por la insistencia a las 3 reuniones, pero no por la falta de respeto a su persona y presentes.