Dirigente denuncia amenazas de muerte en APIPA

Síguenos en Facebook

En una de las paredes del estadio de la Asoc. de vivienda APIPA en el Cono Norte, apareció pintas amenazándo de muerte al presidente de dicha asociación, Lucio Chuquipalla.

El dirigente indicó que se trataría de opositores a su gestión pues existiría problemas internos en dicha asociación desde hace años.

“Lucio Chuquipalla, si no te vas te mueres” es el mensaje que dejaron.

“Nosotros asumimos la gestión en el 2018, estamos trabajando para tener agua y desagüe, pero creemos que hay intereses personales para que yo me retire, pediré las garantías necesarias a las autoridades, porque las amenazan son desde hace 6 meses y si no dije nada era para no hacer problemas, pero esto se esta saliendo de control”, indicó.