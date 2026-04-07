En octubre del año pasado, a Yomara Paredes le dijeron en el hospital Goyeneche que tenían que operarla de la vesícula, pero por la falta de equipos recién pudieron hacerlo ayer. Su prolongada espera terminó con la visita de un equipo de especialistas del Minsa Móvil, que inició una campaña quirúrgica para reducir la carga acumulada de cirugías postergadas de hasta dos años.

La doctora Alejandra Fierro Aspiazu, coordinadora del equipo medico, informó que son 14 especialistas los que participan en esta jornada y que la meta es realizar 50 operaciones en cuatro días. Precisó que se trata, sobre todo, de intervenciones de cirugía general y digestiva, entre ellas casos de cálculos en la vesícula, como la situación de Yomara, hernias umbilicales e inguinales, hemorroides, fístulas, fisuras perianales y tumoraciones de partes blandas.

Lo más preocupante, sin embargo, no es solo el número de intervenciones previstas, sino el tiempo que varios enfermos tuvieron que esperar. Fierro explicó que, durante el tamizaje preoperatorio, encontraron pacientes con más o menos dos años en lista de espera, personas que aguardaban una llamada para acceder a una cirugía que ya necesitaban desde hace bastante tiempo y a la que no podían acceder por falta de torres de laparoscopía.

“Durante los últimos meses he tenido que soportar el dolor con inyecciones y visitas al área de emergencia del hospital, afortunadamente soy una de las elegidas para ser operada”, dijo Yomara antes de su ingreso a la sala de cirugía que funciona con una torre prestada para la intervención del equipo de Minsa Móvil.

Alejandra Fierro agregó que esta no sería la única intervención en la región pues existe las coordinaciones con la gerencia de Salud para futuras campañas médicas y quirúrgicas, incluidas otras especialidades de las ya señaladas. Luego de las operaciones en el Goyeneche, el equipo médico se desplazará a Piura, Chiclayo y Anchas para realizar desembalces.

VIDEO RECOMENDADO